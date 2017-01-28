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الرئيس علي ناصر محمد يتحدث لـ ‘‘شبوه برس‘‘ عن لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون

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شبوه برس - خاص - بيروت
السبت 28 يناير 2017 07:37 صباحاً

 

استقبل الرئيس اللبناني المنتخب حديثا ميشال عون يوم أمس في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول، الرئيس اليمني السابق علي ناصر محمد وأجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة في المنطقة والتطورات التي يشهدها اليمن وعدد من الدول العربية.

وتحدث الرئيس علي ناصر محمد بعد اللقاء لموقع "شبوه برس" فقال:" سررنا صباح هذا اليوم (الجمعة) بلقاء فخامة الرئيس ميشال عون الذي نعتبر انتخابه انتصارا للشعب اللبناني وللديمقراطية ولإرادة الشعب والمقاومة اللبنانية."

 

واشار الى "ان الشعب اللبناني العظيم أحرز إنتصارات في الماضي ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي واستطاع تحرير الاراضي اللبنانية، كما انتصر بعد الحروب الاهلية التي شغلت لبنان لمدة 15 عاماً عبر الاحتكام الى لغة الحوار بدلاً من لغة السلاح، التي عانينا منها جميعاً سواء في لبنان او اليمن او السودان والعديد من المناطق العربية ودول العالم".

 

وتابع الرئيس ناصر في حديثه لـ شبوه برس - :" نحن نقدر الشعب اللبناني ونحترمه، فهو من الشعوب العربية التي ضحّت كثيراً من أجل الامة العربية بسبب مواقف لبنان وموقعه، وهو دفع هذا الثمن كما ندفعه نحن في اليمن بسبب الموقع والموقف. فاليمن، الدولة الديموقراطية، واليمن بعد الوحدة، يتمتع بالموقع الاستراتيجي في باب المندب والبحر الاحمر والقرن الافريقي والمحيط الهندي وفي بحر العرب والجزيرة العربية، لذلك عانى من الصراعات والحروب على مدى اكثر من ستين عاماً ونحن ندفع ثمن ذلك الى اليوم. وكما احتكم اللبنانيون الى قبة البرلمان لانتخاب الرئيس، نأمل أن يحتكم اليمنيون الى الحوار لحل الصراعات والحروب في بلدهم".

 

وجدد الرئيس ناصر تأكيده انه مع الحوار لحل المشاكل، آملاّ من "الاشقاء في المنطقة إيجاد تسوية سلمية لمشكلة اليمن، لأن الاستقرار فيه هو استقرار للمنطقة بكاملها، كما ان استقرار لبنان هو استقرار للمنطقة كلها، فلبنان دفع الثمن من اجل القضايا العربية والقضية الفلسطينية". وتمنى للرئيس عون ولحكومة الرئيس الحريري التوفيق والنجاح في مهامهما، معتبراً أن استقرار لبنان هو استقرار لليمن وللمنطقة كلها.

 

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