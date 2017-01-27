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عاجل : وفاة الشخصية الجنوبية علي باهارون في عدن أحد ملاك شركة طيران ‘‘باسكو‘‘

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 27 يناير 2017 08:08 مساءً

 

توفي الشخصية الجنوبية البارزة علي حسن باهارون بعد مغرب اليوم الجمعة في مدينة عدن  .

وعلم موقع "شبوه برس" ان باهارون اصيب بنوبة قلبية مفاجئة في منزله بمديرية خورمكسر مغرب اليوم الجمعة توفي على اثرها .

 

والسيد علي حسن باهارون من مواليد 1961 وهو رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية وهو شخصية جنوبية معروفة وكفؤة ونزيهة، وكانت دراسته الجامعية بتخصص إدارة أعمال واقتصاد، وينتمي لأسرة جنوبية لها تاريخ اقتصادي وتجاري عريق انطلاقا من بلدة الخريبة بمنطقة دوعن بحضرموت، وصولا إلى مدينة عدن ، حيث تولى عمه "السيد زين عبداللطيف باهارون، منصب رئاسة الوزراء لحكومة عدن سابقا ، كما أسس مع إخوانه أحدهم والد المتوفي أول شركة طيران خاصة في المنطقة العربية بأسم شركة الاخوان للخدمات الجوية "طيران باسكو"، منتصف الستينات وبلغ عدد طائراتها 8 طائرات وعشرين مكتب مبيعات أحدها في عدن والبقية موزعة في البلاد العربية وآسيا وأفريقيا وأوروبا وقامت حكومة الجبهة القومية بمصادرتها نهاية عام 1969م بالكامل دون تعويض لأسرة الباهارون ووضعتها حكومة الجبهة القومية تحت مسمى "طيران اليمدا" وبعد الوحدة المشئومة تم ضمها لطيران الجمهورية العربية اليمنية .

 

أسرة تحرير موقع "شبوه برس" تتقدم باحر التعازي الى اسرة الفقيد علي حسن باهارون وكل السادة آلـ باهارون في المنفى والمهجر.

سائلين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون .

 

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