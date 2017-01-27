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اخبار المحافظات

يحاربوننا في كل مكان : تجاهل متعمد لتاريخ عدن في معرض اليمن بالقاهرة

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شبوه برس - خاص - القاهرة محمد الجعبي
الجمعة 27 يناير 2017 01:50 مساءً

 

تفاجأ زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب الثامن والأربعون  بمصر من عدم تواجد أي صور للمعالم الأثرية والتاريخية  للعاصمة المؤقتة عدن أو المحافظات الجنوبية الأخرى .

 

ويأتي ذلك ضمن التهميش الذي يشهده جناح اليمن الذي يشرف عليه وينظمه المركز الثقافي اليمني بسفارة اليمن في القاهرة ممثلا بالأستاذة عائشة العولقي ضمن معرض القاهرة الدولي للكتاب الثامن والأربعون الذي تحتضنه مدينة نصر بقاهرة المعز .

 

وعند تسأل الصحفي والناشط الحقوقي  بسام القاضي  القائمون على المعرض عن غياب صور الرئيس عبدربه منصور هادي  اسوه باجنحه ومعارض 35 دولة مشاركة في المعرض الدولي  الذي تحتضنه  مدينة نصر بالقاهرة للفترة من 26 يناير وحتى 10 فبراير 2017 .

 

وجراء اعتراض الصحفي بسام القاضي  على عدم وجود صورة الرئيس هادي وكذا صور للمعالم الأثرية والتاريخية بعدن  والمحافظات الجنوبية ردت عليه مستشارة المركز الثقافي اليمني بالقاهرة عائشة العولقي بالتهديد بالحبس بسبب اعتراضه ذلك .

 

وتسأل الصحفي القاضي عن التعامل الفج للقائمين على المركز الثقافي اليمني  بالقاهرة  وتعمدهم عدم عرض صورة الرئيس هادي ومعالم عدن الأثرية والتاريخية  باعتبارها عاصمة مؤقتة للبلاد  .

 

وقال القاضي يؤسفني أن يتعمد القائمون على المركز اليمني الثقافي  بمصر إظهار الشرعية بهذا المظهر المخزي وتجاهل إظهار صور المعالم الأثرية والتاريخية بعدن  وكذا صور رئيس الجمهورية  المشير عبدربه منصور هادي  .

 

وأضاف أثناء احتجاجي على ذلك وتوضيحي أن ما تم عرضه يبرز معالم صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات  الانقلابية فقط وان عدم إبراز صورة الرئيس هادي تعتبر فضيحة كبرى ، متسائلا  هل القائمون على جناح اليمن يمثلون الشرعية أم الانقلابيين  وهو ما دفع عائشة العولقي مستشارة المركز الثقافي اليمني بالقاهرة لتهديدي بالاحتجاز  أثر اعتراضي ذلك .

 

ولفتت بأن سفير اليمن بمصر  د. محمد مارم تدخل في الموضوع وأمر بعرض صور معالم عدن التاريخية والأثرية وكذا المحافظات الجنوبية  وصورة الرئيس هادي بعد تكفل نادي عدن للتصوير بطباعة البوم صور متكامل بدعم من سيادة اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن.

 

 

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