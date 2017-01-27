الهلال الاحمر الإماراتي يقدم مساعداته الإنسانية لأطفال التوحد بوادي حضرموت

قدمت هيئة الهلال الاحمر الإماراتي مساعدات إنسانية ل52 طفلا وطفلة من ذوي الاعاقة بمركز الأمل المنشود لأطفال التوحد بمدينة سيئون استمرارا للدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اليمني من خلال عمليات الإغاثة والمساعدات الصحية والغذائية ومشاريع إعادة بناء البنية التحتية .

واحتوت المساعدات الإنسانية المقدمة على أدوية وبطانيات وملابس ومواد غذائية منوعة تخفف من حجم المعاناة الملقاة على عاتق هذه الشريحة المهمة في المجتمع .

وقال مندوب الهلال الاحمر الاماراتي بوادي حضرموت الأخ / حسن حيمد بامقيشم ان هذه المعونات والمساعدات الانسانية أتأتي ضمن سلسة حملات للمساعدات الإنسانية لأبناء حضرموت لتقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين، لافتاً إلى أن هذا المعونة لأطفال التوحد بمركز الامل المنشود لرعاية وتأهيل اطفال التوحد بوادي حضرموت الخاصة تعبيراً عن حرص واهتمام قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الشريحة في حضرموت ’ ولفت بامقيشم أن ما شاهدة من معاناة هذا المركز والظروف الصحية لتلك الفئة تعجز اللسان عن وصفها والذي ينبغي وقوف الجميع إلى جانب القائمين عليها مقدما شكره لحكومة ودولة الامارات العربية المتحدة وإلى قيادة الهلال الاحمر الاماراتي على تواصل دعمهم المستمر لمختلف شرائح المجتمع للمساهمة في تخفيف معاناتهم الانسانية نتيجة للظروف التي يمر بها البلد .

من جانبه ثمّن رئيس جمعية رعاية وتأهيل حالات التوحد بوادي حضرموت والصحراء المهندس "عبدالله القفيل هذه المكرمة لهذه الشريحة انما اقل القليل بما يقدمه شعب الامارات لأهلهم باليمن . وعبر عن سعادته الكبيرة بهذه الفرحة التي غمرت الاطفال وأسرهم والمعلمات بالمركز كون هذه المكرمة من الهلال الاحمر الاماراتي لها السبق كأول منظمة إنسانية تدخل وتصل لهذا المركز لرعاية وتأهيل أطفال التوحد بوادي حضرموت وتقدم معوناتها لهولا الاطفال اللذين هم واسرهم بأمس الحاجة لتقديم مثل هذه المساعدات الانسانية , مقدما شكره وتقديره لدولة الامارات الشقيقة ولحكومتها وشعبها لما يقدمونه من مساعدات متواصلة لأهلهم واخوانهم من الشعب اليمني .

وبدورهم عبر أهالي آبا وأمهات اطفال التوحد عن عظيم شكرهم وامتنانهم لأولاد وأحفاد زايد الخير في مكرمة الخير والتي ستسهم في تخفيف جزء من معاناتهم مناشدين الجميع وكل المنظمات الإنسانية والاغاثية للنظر لهذه الشريحة وتقديم لهم مزيدا من الدعم موصول الشكر للهلال الاحمر الاماراتي الذي اصبحت معوناته الإنسانية والاغاثية تعم وادي حضرموت .

وقدمت جمعية رعاية وتأهيل حالات التوحد بوادي حضرموت والصحراء درعا للهلال الاحمر الاماراتي على اهتمامه وتقديمه هذه المعونة الانسانية لأطفال مركز رعاية وتأهيل اطفال التوحد بوادي حضرموت قدمه رئيس الجمعية المهندس عبدالله القفيل .

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