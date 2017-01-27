قوات النخبة الحضرمية تضبط مستودع للذخيرة والمتفجرات بالشحر(صور)

ضبطت قوات النخبة الحضرمية مساء اليوم الخميس، مستودعاً كبيرً للأسلحة والذخائر والمتفجرات في مدينة الشحرع بمحافظة حضرموت، وذلك بعد رصده من قبل الأجهزة الاستخباراتية.

وقال مصدر عسكري ان "المستودع يحتوي على كميات كبيره من ذخائر للأسلحة الثقيلة والخفيفة والألغام والعبوات الناسفة".

يذكر ان قوات النخبة الحضرمية قامت بالكثير من العمليات الاستباقية لكشف مستودعات الذخيرة التي تمتلكها عناصر تابعة لتنظيم القاعدة في ساحل حضرموت.

وقد شهد معسكر الربوة بالمنطقة العسكرية الثانية بمدينة المكلا صباح اليوم تخرج الدفعة الثالثة من قوات النخبة الحضرمية. وتعمل قيادة المنطقة العسكرية الثانية على تأهيل جنودها بالدورات العسكرية اللازمة لمحاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

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