سياسي موال للحوثيين يكشف بالاسماء عن رجال صالح في عدن ومهامهم

كشف سياسي يمني موال للانقلابيين عن ما اسماهم برجال صالح في عدن، في تعليق له على ارسال احمد عبيد بن دغر رواتب الانقلابيين عبر شركات الصرافة.

وقال فاروق حمزة الذي اعلن تأييده مؤخرا للانقلابيين " إن رجال صالح في عدن، عارف الزوكة وعبدالعزيز بن حبتور توسطوا الى أحمد بن دغر وأمينه العام حسين منصور بأرسال الرواتب الى صنعاء عبر صرافة الكريمي".

وحمل منشور فاروق حمزة نوعا من الإشادة بما بذله احمد عبيد بن دغر احد رجال صالح السابقين.

وفي منشور سابق توعد حمزة الذي غادر عدن قبل عامين بكشف خفايا رجال الرئيس اليمني السابق علي صالح في عدن .

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