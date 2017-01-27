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اخبار المحافظات

ضبط أدوات تستخدم في تزوير العملة قبل دخولها عدن

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شبوه برس - خاص - عدن
الجمعة 27 يناير 2017 11:26 صباحاً

 

تمكنت قوات الأمن التابعة لنقطة الرباط المدخل الشمالي لمدينة عدن من العثور على ظروف تحتوي بداخلها على أشرطة وخيوط تستعمل في تزوير العملات النقدية على متن سيارة اجرة قادمة من صنعاء الى عدن

وقال قائد نقطة الرباط ناجي اليهري انه تم القبض على سيارة بيجوت أجره فاصل واحد مساء أمس الثلاثاء قادمة من صنعاء الى عدن،وبعد ايقافها وتفتيشها وجدنا رسائل ومطبوعات داخل ظروف تحمل خيوط واشرطة تستخدم لتزوير العملات النقدية فئة 1000 ريال.

واضاف قائلا بعد إيقاف سائق البيجوت والتحقيق معه توصلنا الى الجهة التي كانت مرسلة اليها الظروف في العاصمة عدن ومعرفة أماكن تواجدها وكذلك المكتب الذي يعملون فيه لتزوير العملات النقدية،وجميعهم من أبناء المحافظات الشمالية .

وأكد أنه تم رفع بلاغ للأجهزة الأمنية في العاصمة عدن للقبض على المتورطين بهذه الشبكة لأتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه هذه الشبكات ومن يقف وراءها.

 

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