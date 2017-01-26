عدوى توظيف الأقارب تنتقل من نظام صالح إلى حكومة بن دغر !

كشف ناشط سياسي عن تعيينات بمناصب رفيعة وهامة لمقربين من مسؤولين ، قال بأن عملية تمريرها جرت عن طريق المحسوبية والمجاملات وخلافاً للقانون ..

وأورد الناشط السياسي / صابر صبيرة في منشور كتبه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعضاً من تلك التعيينات كدفعة أولى على أن يقوم بنشر الدفعة الثانية من التعيينات تباعاً في أوقات لاحقة ..

ومن تلك التعيينات التي جرت لمقربين من قيادات ووزراء في الحكومة ما يلي :

1-: وزيرة الشؤون الاجتماعية : عيّنت ابنها مديراً لمكتبها !

2-: محافظ البنك المركزي : عين ابنه مديراً لمكتبه !

3-: تعيين صاحب شركة " علاج" للخدمات الطبية مساعداً للملحق الطبي في سفارتنا بالرياض!

4-: تعيين نجل وزير الصحة ملحقاً للمغتربين في قطر!

5-: تعيين نجل مستشار الرئيس مستشاراً بسفارتنا في بلغاريا !

6-: من مدرس وخريج شريعة وقانون إلى مديرٍ عامٍ للحسابات والميزانية بدائرة الشؤون المالية والإدارية برئاسة الوزراء!

7-: تعيين زوجة مساعد السكرتير الصحفي للرئيس مستشارة سياسية لشؤون الدول غير المقيمة في سفارتنا بالرياض ، والخارجية السعودية ترفض هذا المنصب الغريب !

8-: تعيين قريبة وزير الإعلام وزيراً مفوضاً في سفارتنا بألمانيا !

9-: ترقية زوج وزيرة إلى سكرتير ثالث في سفارتنا بألمانيا !

10-: وزير الخارجية : عين ابنه سكرتيراً خاصاً له !

11-: تعيين طبيب نفسي وكيلا لوزارة الإعلام ، بحجة أنه يطلع بالفضائيات!

12-: تعيين مدير مكتب الوزير عبدالعزيز جباري ملحقاً في سفارتنا بالقاهرة !

13-: تعيين نجل قيادي اشتراكي مستشارا في سفارتنا بألمانيا !

14-: تعيين ابنة أحد قيادات المقاومة في تعز مساعداً للملحق الطبي في تركيا !

15- .....

16-: تعيين نجل مسؤول مراسيم رئاسة الوزراء مساعداً لأبيه !

17 تعيين سالم العرادة شقيق محافظ مأرب سفيراً لليمن في موريتانيا !

18 تعيين شقيق نصر طه مصطفى سفيراً لليمن في إحدى الدول! ..

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