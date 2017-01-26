وزير الصلاحي يطلب دعم بريطاني لمعالجة الشروخ الاجتماعية في اليمن
التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد السعدي (اخوان مسلمين) اليوم مع مستشار الإستقرار الاقليمي في السفارة البريطانية لدى اليمن، جونثان براونينج وممثلة وزارة التنمية البريطانية الدولية ايفلين اشتون، الاوضاع الاقتصادية والانسانية في اليمن.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء الذي جمهعما في الرياض، إلى مناقشة، تقديم بريطانيا دعماً لليمن في مجال تقديم الاستشارات ذات الصلة بالاستقرار وبناء النسيج الاجتماعي وتطوير العلاقات التنموية والدفع بشركاء التنمية نحو مساعدة اليمن باحتياجاتها من المشاريع الخدمية .
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية وامكانية اسهام، بريطانيا في دعم الحكومة اليمنية لتجاوز تلك التحديات, معربا عن تقدير اليمن لما تقدمه الحكومة البريطانية من دعم متواصل للحكومة والشعب اليمني.