وزير الصلاحي يطلب دعم بريطاني لمعالجة الشروخ الاجتماعية في اليمن

التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور محمد ‏السعدي (اخوان مسلمين) اليوم مع مستشار الإستقرار الاقليمي في ‏السفارة البريطانية لدى اليمن، جونثان براونينج و‏ممثلة وزارة التنمية البريطانية الدولية ايفلين اشتون، ‏الاوضاع الاقتصادية والانسانية في اليمن.‏

وتطرق الجانبان خلال اللقاء الذي جمهعما في الرياض، إلى مناقشة، تقديم بريطانيا دعماً ‏لليمن في مجال تقديم الاستشارات ذات الصلة ‏بالاستقرار وبناء النسيج الاجتماعي وتطوير العلاقات ‏التنموية والدفع بشركاء التنمية نحو مساعدة اليمن ‏باحتياجاتها من المشاريع الخدمية .‏

واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، وفقا لما ‏أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التحديات التي ‏تواجه الحكومة اليمنية وامكانية اسهام، بريطانيا في ‏دعم الحكومة اليمنية لتجاوز تلك التحديات, معربا ‏عن تقدير اليمن لما تقدمه الحكومة البريطانية من دعم ‏متواصل للحكومة والشعب اليمني.‏

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