الجنرال العجوز علي محسن الأحمر غير مرغوب به محلياً ودولياً !

نقلت وكالة " الأناضول " عن مصادر مقربة من المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الإحاطة أو التوصية التي سيتقدم بها ولد الشيخ لمجلس الأمن اليوم الخميس ، تتضمن تعيين نائب للرئيس اليمني خلفاً لعلي محسن الأحمر .

وستتضمن التوصية أيضاً : دعوة لوقف فوري لإطلاق النار وهدنة طويلة، يتم الإعلان عنها في غضون أسبوعين.

المطالبة برفع الحظر الجوي الذي تفرضه قوات التحالف العربي على مطار صنعاء منذ التاسع من أغسطس الماضي.

الانتقال إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية .

انسحاب جماعة الحوثي من صنعاء وتسليمهم للسلاح.

وإذا نجح ولد الشيخ في إعلان تثبيت وقف إطلاق النار سيتم الاتفاق على موعد مشاورات السلام، وهذا ما أكده المبعوث الأممي خلال زياراته لعدن وصنعاء مع وفدي الحكومة الشرعية من جهة، ومع ميليشيات الحوثي و صالح من جهة أخرى .

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