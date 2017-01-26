الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات اغاثية على سكان المناطق المحررة فى المخاء

لبى الهلال الاحمر الاماراتي امس نداءات السكان في المناطق التي تم تحريرها وذلك بتوزيع مساعدات غذائية واغاثية على السكان وخاصة النازحين من مدينة المخا.

وغطت المساعدات التي تضمنت 2018 سلة غذائية مناطق الماجليه والحجاريه وباب المندبً و العرضي و السويديه و السقيه.

واعرب سكان تلك المناطق عن امتنانهم لدولة الامارات العربية المتحدة والهلال الاحمر الاماراتي على سرعة الاستجابة لمطالبهم المعيشية وامدادهم بحاجياتهم الغذائية والاغاثية التي هم فى امس الحاجة اليها سائلين الله تعالي ان يجزي الامارات وقيادتها وشعبها خير الجزاء ويديم عليهم نعمة الامن والامان والرخاء

اتبعنا على فيسبوك