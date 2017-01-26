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جرحى المقاومة في الهند بين السفر وإجراء العمليات الجراحية بشكل مستمر

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شبوه برس - خاص - عدن - الهند
الخميس 26 يناير 2017 07:23 مساءً

 

أجريت عدة عمليات جراحية لمجموعة من جرحى المقاومة في الهند كانت آخرها إجراء تبيبت مفصل قدم للجريح أحمد الباخشي في أحد مستشفيات العاصمة الهندية دلهي .

بشكل مستمر يخضع جرحى المقاومة في المدن الهندية "بونا-حيدراباد-دلهي" للفحوصات والاستشارات الطبية اللازمة ويخضع ذوي الاعاقة الحركية أو المقعدة جراء الاصابة في النخاع الشوكي او العمود الفقري للعلاج الطبيعي المكثف بشكل يومي.

 

في السياق ذاته وبعد أشهر من تلقي العلاج واجراء العمليات اللازمة في مشافي مدينة بونا الهندية ضمن ملف جرحى المقاومة في الهند بإشراف الشيخ هاني بن بريك وبرعاية خاصة من مكتب إدارة شؤون الجرحى أنطلق 5 من جرحى المقاومة هذا اليوم الساعة الواحدة مساءً صوب مطارب مومباي الدولي بعاصمة ولاية ماهارشترا حاملين حقائب سفرهم الشخصية مغادرين أرض الهند متوجهين إلى أراضي جمهورية السودان الشقيقة .

سيمكث 5 من جرحى المقاومة في السودان عدة أيام ثم سينطلقوا بإتجاه الأرضي اليمنية في رحلة العودة الاخيرة لارض الوطن.

 

الجرحى هم :-

١/عبدالملك محمد احمد

٢/محمد سعيد الرويسي

٣/محمد عدنان الشرجبي

٤/احمد علي حسين

٥/أديب عبدالله حسين

 

فارس العزيبي أبو-مريم

 

 

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