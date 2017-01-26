إدارة بترو مسيلة توقيع عقود لموظفين من خارج حضرموت وحرمان أبناء المحافظة من التوظيف

كشفت وثيقة مسربة لإدارة شركة بترومسيلة تطلب الشركة فيها التوقيع للمئات من خارج حضرموت وجاء في الرسالة بسرعة التوقيع واستكمال إجراءات التوضيف الرسالة في ظل حماية أبناء مناطق الامتياز للشركة بعد الإنسحاب المفاجئ للجيش مما أدى لهروب العمال من خارج حضرموت

علما أنه يتواجد المئات من الموظفيين الوهميين والعمالة الفائضة في مكتب قطاع 10 من أبناء المتنفذين وهو ما دعاهم نص البيان لتوقيع العقود وحرمان المئات من أبناء حضرموت الخريجين من التوظيف ومن يقوموا بحماية تلك الشركة .

وكشفت تلك الوثيقه بعد وعود انزلها محافظ حضرموت بتوظيف 600 خريج في شركات النفط وهو ما يكشف نوايا تلك الشركات اتجاة أبناء حضرموت وسيرها على خطى مافيا النفط وامتلاك وضائف تلك الشركات لموظفين من المحافظات الشمالية الذين منعوا مؤخرا من دخولهم الشركات النفطية بحضرموت

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