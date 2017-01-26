منذ 5 دقائق
الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات اغاثية على سكان المناطق المحررة فى المخاء
  لبى الهلال الاحمر الاماراتي امس نداءات السكان في المناطق التي تم تحريرها وذلك بتوزيع مساعدات غذائية واغاثية على السكان وخاصة النازحين من مدينة المخا.   وغطت المساعدات التي تضمنت 2018 سلة غذائية مناطق الماجليه والحجاريه وباب المندبً و العرضي و السويديه و
منذ 7 دقائق
عودة الفرزات تعيد تطبيع الحياة وتثبيت النظام
  احدهم قائلاً  ( *اذا اردت ان تعرف نظام اي دولة فعليك مراقبة حركة السير فيها* ) بداية سماعي هذة العبارة لم استوعبها بالشكل المطلوب ولكن من خلال التجارب اليومية لنا ، رايت ان حركة السير هي اهم عوامل تثبيت النظام بعد استتاب الامن ..   قبل ايام قليلة ذهبت مع احد الاخوة من
منذ 14 دقيقه
جرحى المقاومة في الهند بين السفر وإجراء العمليات الجراحية بشكل مستمر
  أجريت عدة عمليات جراحية لمجموعة من جرحى المقاومة في الهند كانت آخرها إجراء تبيبت مفصل قدم للجريح أحمد الباخشي في أحد مستشفيات العاصمة الهندية دلهي . بشكل مستمر يخضع جرحى المقاومة في المدن الهندية "بونا-حيدراباد-دلهي" للفحوصات والاستشارات الطبية اللازمة ويخضع ذوي
منذ 22 دقيقه
ملفات فساد الاخوان المسلمين في حضرموت ‘‘ برتقالة المكلا‘‘
  في أحدث فضيحة فساد يتزعمها نجل أمين عام الحزب الإسلامي (الثائر) ضد الفساد في اليمن حركة الاخوان المسلمين ممثلة في قيادة "التجمع اليمني للإصلاح"، كشفت وثائق رسمية عن قيام عمار عبد الوهاب أحمد الآنسي بتملك أرضية بمساحة (62415) متر مربع في مدينة المكلا، مستفيداً من قانون
منذ ساعتان و 14 دقيقه
إدارة بترو مسيلة توقيع عقود لموظفين من خارج حضرموت وحرمان أبناء المحافظة من التوظيف
  كشفت وثيقة مسربة لإدارة شركة بترومسيلة تطلب الشركة فيها التوقيع للمئات من خارج حضرموت وجاء في الرسالة بسرعة التوقيع واستكمال إجراءات التوضيف الرسالة  في ظل حماية أبناء مناطق الامتياز للشركة بعد الإنسحاب المفاجئ للجيش مما أدى لهروب العمال من خارج حضرموت   علما أنه
الرئيسية اخبار المحافظات إدارة بترو مسيلة توقيع عقود لموظفين من خارج حضرموت وحرمان أبناء المحافظة من التوظيف
اخبار المحافظات

إدارة بترو مسيلة توقيع عقود لموظفين من خارج حضرموت وحرمان أبناء المحافظة من التوظيف

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - غيل بن يمين
الخميس 26 يناير 2017 05:23 مساءً

 

كشفت وثيقة مسربة لإدارة شركة بترومسيلة تطلب الشركة فيها التوقيع للمئات من خارج حضرموت وجاء في الرسالة بسرعة التوقيع واستكمال إجراءات التوضيف الرسالة  في ظل حماية أبناء مناطق الامتياز للشركة بعد الإنسحاب المفاجئ للجيش مما أدى لهروب العمال من خارج حضرموت

 

علما أنه يتواجد المئات من الموظفيين الوهميين والعمالة الفائضة في مكتب قطاع 10 من أبناء المتنفذين وهو ما دعاهم نص البيان لتوقيع العقود وحرمان المئات من أبناء حضرموت الخريجين من التوظيف ومن يقوموا بحماية تلك الشركة .

وكشفت تلك الوثيقه بعد وعود انزلها محافظ حضرموت بتوظيف 600 خريج في شركات النفط وهو ما يكشف نوايا تلك الشركات اتجاة أبناء حضرموت وسيرها على خطى مافيا النفط وامتلاك وضائف تلك الشركات لموظفين من المحافظات الشمالية الذين منعوا مؤخرا من دخولهم الشركات النفطية بحضرموت

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة