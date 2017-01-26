- سيظل إخوان اليمن " حزب الإصلاح " اقزاما امام حقائق الجنوب وقواتة المسلحة ومقاومتة الباسلة , اغبياء يلوكون مع كل انتصار جنوبي المبررات السمجة , اعماهم الحقد واغوتهم المصالح , وجعلتهم يفترون ويزيفون الحقائق والاكاذيب ضد الجنوب وانتصاراته ومشروعة الوطني .

- الانتصار الجنوبي في المخأ اوجع (....) حزب الإصلاح حتى بلغ صراخهم الآفاق ، وعلى قدر الألم آتى النهيق نشازا ومجافيا للحقيقة , اوقع صحيفة الحياة السعودية في المصيدة التي نصبها لها إصلاح اليمن .. فالتقرير الذي نشرتة كان مستفز , ليس للجنوبيين في الداخل والخارج وحسب , وانما لكل مراقب ومتابع للمشهد اليمني عامة والجنوبي خاصة , نظرا لما احتواه التقرير من اكاذيب ومغالطات وتهم باطلة وكيدية اثبت الجنوبيون عكسها على الواقع ..

- يتضح من خلال السرد والصياغة ان التقرير اعدتة ايادي تنتمي لحزب الإصلاح اليمني , ردا على التقرير الذي نشرته قبل اسبوع صحيفة الخليج الاماراتية والذي اكدت فية علاقة حزب الإصلاح بالحوثيين والمنظمات الارهابية .. كما ان موعد نشر التقرير لا يعدوا عن كونه نكاية بالانتصارات التي حققتها القوات الجنوبية بمساندة القوات الاماراتية وتحريرها لميناء المخا الاستراتيجي .

- حزب الإصلاح حزب العار والشقاق والنفاق , واكبر حزب كذاب على الساحة اليمنية .. والتقرير في مجملة سخيف لا يثير الشفقة وحسب بل الإحتقار .. ولا يستحق التعقيب ، لان من اعدة صحفي اصلاحي مغمور ومدفوع الاجر , اسم مستتر دون هوية او نسب , احمق من طلاب السياسة الابتدائية يبحث من خلال التقرير عن عذر يغطي به سوءآت وعورات حزبه , بعد ان نزع الجيش الجنوبي بتحرير المخأ القناع عن عناصر حزب الاصلاح التي تقاتل في صف المليشيات المسلحة المناهضة للحكومة الشرعية والمتآمرة على الجنوب والامارات , كما ان محتوى ومضمون التقرير تكرار وتأكيد لحقيقة ما يضمرة " تتار العصر " من حقد وغل للجنوب ارضا وانسانا .

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