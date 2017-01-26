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اخبار المحافظات

حضرموت وعدن والمهرة وسقطرى ليس لها من عسكرة الشرعية نصيب !!

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كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 26 يناير 2017 10:56 صباحاً

 

أظهرت وثيقة بأسماء الضباط الدارسين في الأكاديمية العسكرية العليا السودانية، صادرة عن مكتب الملحقية العسكرية في السفارة اليمنية في السودان، إلى إستمرار عملية التهميش والاقصاء الممنهجة ضد أبناء الجنوب. 

 

وبيّنت الوثيقة أن أبناء المحافظات الجنوبية لم يتحصلوا إلا على عشرة مقاعد (10) فقط من أصل (45) مقعداً، علما أن مقررات الحوار اليمني أعطت للجنوب %50 من الظائف المدنية والعسكرية في الدولة اليمنية .

وتم توزيع المقاعد على النحو التالي:

        لحج    (3) مقاعد

        أبين    (3) مقاعد

        شبوة   (3) مقاعد

        الضالع (1) مقاعد

        عدن           صفر مقعد

        حضرموت  صفر*مقعد

        المهرة         صفر مقعد

        سقطرى      صفر مقعد

        المحافظات الشمالية (37) مقاعداً

 

نعيد ونسأل مرة أخرى عن الطريقة التي تم إعتمادها لحساب وتحديد نسبة الطلبة لكل منطقة أو محافظة، فيما إذا كانت مناصفة بين الشمال والجنوب ، أم كانت بنسب متساوية موزعة على الأقاليم السته لليمن الإتحادي، أم كانت بنسب متساوية لعدد محافظات الجمهورية اليمنية، ونؤكد أن أي تلك الطرق لم تراعي معايير وقواعد العدالة والإنصاف.

 

 

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