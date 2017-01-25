التحالف العربي في اليمن وموقفه من الوحدة.....!!

قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة تقاتل في اليمن الى جانب الحكومة الشرعية لاستعادة الشرعية المغتصبة من ايادي الانقلابيين...

هذا هو الهدف الذي على اساسه استعان فخامة الرئيس عبدربه منصورهادي بالاشقاء لنصرته....

وذهب البعض من الاخوة الجنوبيين الى ابعد من ذلك....!

حيث يتصور البعض من قادة الجنوب بإن الهدف الاساسي الذي تدخلت دول التحالف من اجله في اليمن هو فصل الجنوب عن الشمال....!!

وهذا هو الوهم بعينه...

فدول التحالف بقيادة السعودية والامارات لايعنيها الا دحر المليشيات عن صنعاء وتسليمها لشرعية الرئيس هادي...

وبعد اندحار الانقلابيين سينتقل اليمن الى اتحادي كما نصت عليه مخرجات الحوار والمبادرة الخليجية...

هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة(المرة) التي يجب ان يعيها ابناء الجنوب .....!!

فلاداعي ان نوهم انفسنا بان الاشقاء في دول التحالف هرعوا الينا بعدتهم وعتادهم لانقاذنا من وحدة(عفاش)وهذه الحقيقة دائماً مايصرح بها قادة التحالف،واخرها ماورد على لسان قائد عسكري اماراتي في عدن والذي اكد بان مهمة دول التحالف تقتصر على هزيمة المليشيات الانقلابية والحفاظ على اليمن موحداً....!!

فان اراد ابناء الجنوب ان يستعيدوا دولتهم الجنوبية التي قدمها زعيمهم العجوز(البيض) هدية على طبق من ذهب لعفاش ،فعليهم ان يفيقوا من احلام اليقضة ومن الوهم الذي يعيشوه وذلك بان يخطوا اولى الخطوات العملية على طريق استعادة الوطن وتتمثل تلك الخطوة العملية بالاسراع بتأسيس كيان سياسي جنوبي موحد...

ثم تليه الخطوة العملية الاخرى وهي تأسيس كيان عسكري جنوبي موحد لحماية الخطوات العملية القادمة ....

هذا ان اردنا بناء دولة الجنوب...!

ولحلحلة قضية الجنوب وشعبه التي تراوح مكانها لابد ان يخطوا شباب الجنوب (الطاهر) نحو الخطوة الاهم وهي ازاحة من يسمون بالقيادات التاريخية للجنوب فهذه القيادات قد شاخت وهرمت وهي من جعلت القضية محلك سر، وهي كذلك من تسبب بضياع وطن وشعب باكمله...!!

فهل يبدأ الجنوبيون بالتحرك للامام ام سيظلون يحلمون ويمنون انفسهم بإماني ووعود ليست موجودة الا في مخيلتهم...؟؟

✍منصورالعلهي

2017/1/25م

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