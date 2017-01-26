وصول كميات من قطع الغيار إلى المحطات الكهربائية في عدن ضمن القرض الإماراتي

وصلت يوم أمس الأربعاء إلى مخازن محطة الحسوة الحرارية الشحنة الأولى من قطع غيار الغلايات وزيوت التوربينات والمحوﻻت والكابلات ضمن القرض الإماراتي.

وأكد مصدر مسؤول أن العمل جاري على قدم وساق لتفريغ الحمولات في مستودعات الإدارة العامة والمنطقة الثانية والثالثة، مشيرا إلى أن الشحنات الاخرى ستصل في القريب العاجل.

الجدير ذكره بأن هذه المواد والقطع تأتي ضمن الطلب العاجل المرفوع من المحطة/المؤسسة العامة للكهرباء عدن وتم تمويلها من القرض الإماراتي لكهرباء عدن حيث ستسهم هذه المواد في ضمان إستمرارية عمل الغلايات في محطة الحسوة ورفع جاهزيتها التوليدية للطاقة الكهربائية والتخفيف من معاناة المواطنين في انطفاءات الكهرباء في الصيف القادم.

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