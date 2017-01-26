منذ
الجنوب.. نظرة من الداخل .!!!
  أظهرت لنا الأشهر القليلة الماضية عمق الأزمة التي نعيشها والتي تعود إلى جحم ما تعرض له الجنوب خلال السنوات الماضية من تدمير وتفكيك لكل عناصر البناء الاجتماعية والسياسية والدينية والاقتصادية وحتى وصل البناء  الأسري،  وتاثيره على بنية العقل الجنوبي ، ربما لم نكن
منذ 12 دقيقه
تسليم القضية الجنوبية للمحاصصة السياسية لصراع الشمال جناية كبرى في حق الشهداء والجرحى والمقاومة
  الجنوبيون ليسوا عاجزين بل اثبتت عاصفة الحزم انهم الاكثر عنفوانا وعملا ، العجز السياسي يجب تجاوزه عبر ارادة وطنية توازي ارادة ابطال الجنوب   تسليم القضية الجنوبية للمحاصصة المنتظرة عبر التسوية السياسية لصراع الشمال هو جناية كبرى في حق الشهداء والجرحى والمقاومة
منذ 19 دقيقه
هذا عصر التكتلات الاقتصادية وليس عصر القوميات والعصبيات والمناطقية
  مع جل أحترامي وحبي للسلطان عبدالله بن عيسى الله يحفظه وتقديري لمشروعه الطيب والجميل والمفيد انشاء الله على المستوى الثقافي والتقارب بين شعبين المهرة وسقطرى والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية وعلى كافة الاصعدة..   ومع ذلك فأنا أرى بأنه أخطأ في
منذ 27 دقيقه
عميد في الجيش الجنوبي يتبنى مبادرة بهدف تنظيم وترتيب قوات الجيش والأمن والمقاومة الجنوبية ودمجها في إطار مؤسسي واحد
  تبنى عميد في الجيش الجنوبي مبادرة تهدف إلى تنظيم وترتيب قوات الجيش والأمن والمقاومة الجنوبية ودمجها في إطار مؤسسي واحد لتوطيد النظام والقانون وتعزيز بناء المؤسسات الجنوبية في العاصمة عدن .   وقال العميد احمد عمر محمد أن من اهداف المبادرة معالجة المخاطر والتجاوزات
منذ 34 دقيقه
التحالف العربي في اليمن وموقفه من الوحدة.....!!
  قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة تقاتل في اليمن الى جانب الحكومة الشرعية لاستعادة الشرعية المغتصبة من ايادي الانقلابيين... هذا هو الهدف الذي على اساسه استعان فخامة الرئيس عبدربه منصورهادي بالاشقاء لنصرته....   وذهب
الرئيسية اخبار المحافظات وصول كميات من قطع الغيار إلى المحطات الكهربائية في عدن ضمن القرض الإماراتي
اخبار المحافظات

وصول كميات من قطع الغيار إلى المحطات الكهربائية في عدن ضمن القرض الإماراتي

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الخميس 26 يناير 2017 10:08 صباحاً

 

وصلت يوم أمس الأربعاء إلى مخازن محطة الحسوة الحرارية الشحنة الأولى من قطع غيار الغلايات وزيوت التوربينات والمحوﻻت والكابلات ضمن القرض الإماراتي.

 

وأكد مصدر مسؤول أن العمل جاري على قدم وساق لتفريغ الحمولات في مستودعات الإدارة العامة والمنطقة الثانية والثالثة، مشيرا إلى أن الشحنات الاخرى ستصل في القريب العاجل.

 

الجدير ذكره بأن هذه المواد والقطع تأتي ضمن الطلب العاجل المرفوع من المحطة/المؤسسة العامة للكهرباء عدن وتم تمويلها من القرض الإماراتي لكهرباء عدن حيث ستسهم هذه المواد في ضمان إستمرارية عمل الغلايات في محطة الحسوة ورفع جاهزيتها التوليدية للطاقة الكهربائية والتخفيف من معاناة المواطنين في انطفاءات الكهرباء في الصيف القادم.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة