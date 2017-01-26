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خادم الحرمين الشريفين يدشن طائرة عسكرية جديدة في إسطول القوات الجوية الملكية

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شبوه برس - خاص - الرياض
الخميس 26 يناير 2017 10:05 صباحاً

 

دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاربعاء طائرة عسكرية جديدة من طراز (SA-15.F) لتنضم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية.

 

جاء ذلك خلال حفل كلية (الملك فيصل الجوية) بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها وتخريج دفعتها ال91 بحضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي يزور المملكة حاليا.

وشهد الحفل تكريم قائد سلاح الجو البحريني اللواء الطيار الركن الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة وقائد القوات الأميرية القطرية اللواء الطيار الركن مبارك بن محمد الخيارين اللذين سبقا ان تخرجا في الكلية.

 

وتنضم (SA-15.F) الى اسطول القوات الجوية الملكية السعودية وفقا للصفقة التي عقدتها المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة في 2012.

وتنص الصفقة على شراء 84 مقاتلة من هذا الطراز اذ انها تعد من أحدث الطائرات في العالم لاحتوائها على اجهزة متقدمة في الحرب الالكترونية وتعمل معظمهما بالتكنولوجيا الرقمية كما يمكن تحميلها بالأسلحة التقليدية أو الذكية الحديثة.

 

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