اختفاء مفاجئ للدولار.. ارتفاع غير مسبوق لأسعار العملات مقابل الريال

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل غير مسبوق خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع اختفاء مفاجئ للدولار من الاسواق في عدن.

وبلغ سعر صرف الدولار 325 ريالا يمني، بينما تجاوز سعر صرف الريال السعودي 86 ريالا يمنيا، فيما ترفض المصارف الخاصة في عدن بيع الدولار وتقوم بتسليم الحوالات الخارجية بالريال اليمني.

وقال مواطنون لعدن تايم انهم لم يستطيعوا استلام حوالتهم الخارجية المرسلة بالدولار، حيث تشترط عليهم المصارف استلامها بسعر الصرف بالريال اليمني.

وتسلمت الحكومة الشرعية مؤخرا 400 مليار ريال من العملية المحلية طبعت في روسيا، حيث ساهم توفر الريال بتضعضع قيمته امام العملات الاجنبية.

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