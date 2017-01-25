منذ
هل يقع الجيش الجنوبي فريسة لمؤامرة فـي السّاحل الغربـي لتعـز والحديـدة..؟!!
  الألوية العسكرية الجنوبيِّة التي تقوم حاليا بعملية تحرير السّاحل الغربي لليمن الشمالي أبتداءً من مديرية ذُباب بالقرب من باب المندب مرورا بالمخا والحُديدة وصولا إلى ميدي على الحدود السُّعودية.   هذه الألوية حاليا تحقق إنتصارات كبيرة وتقدم تضحيات جسيمة وتمثل قوة
منذ 3 دقائق
اختفاء مفاجئ للدولار.. ارتفاع غير مسبوق لأسعار العملات مقابل الريال
  ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل غير مسبوق خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع اختفاء مفاجئ للدولار من الاسواق في عدن. وبلغ سعر صرف الدولار 325 ريالا يمني، بينما تجاوز سعر صرف الريال السعودي 86 ريالا يمنيا، فيما ترفض المصارف الخاصة في عدن بيع
منذ 8 دقائق
قوات الجيش والمقاومة الجنوبية تطارد فلول الانقلابيين في المخا
  واصلت وحدات الجيش والمقاومة الجنوبية المسنودة بغطاء جوي من طيران التحالف العربي تمشيط مدينة المخا، غرب تعز، من بقايا جيوب ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية، بينما كشف مصدر عسكري عن خطة عسكرية وشيكة لتحرير مدينة تعز وميناء الحديدة   ونقل المركز الإعلامي عن مصدر
منذ 23 دقيقه
وصول سفينة إماراتية جديدة تحمل مساعدات اغاثية لدعم الجانب الصحي والانساني بحضرموت
  أفرغت اليوم ، سفينة مساعدات إغاثية قادمة من دولة الامارات العربية المتحدة ، حمولتها في  ميناء المكلا والتي تعد الثانية في نفس الشهر للعام الجديد ، حيث تنوعت حمولتها ما بين أجهزة ومعدات طبية ومواد غذائية وتمور و مستلزمات صحية.   وفي تصريح صحفي لرئيس هيئة الهلال
منذ 25 دقيقه
قائد عسكري جنوبي: الإصلاح يستنسخ نظام صالح ويبني جيش على غرار حرسه
  تناول العميد عبدالله صالح القفيش الوضع الذي آلت إليه الأوضاع في عدن جراء عقب تعثر عملية دمج المقاومة الجنوبية التي انتصرت على الحوثيين والمخلوع صالح في يوليو تموز من العام الماضي.   القفيش هو أحد القيادات البارزة في اللجان الشعبية التي شاركت في معركة الدفاع عن
الرئيسية اخبار المحافظات اختفاء مفاجئ للدولار.. ارتفاع غير مسبوق لأسعار العملات مقابل الريال
اخبار المحافظات

اختفاء مفاجئ للدولار.. ارتفاع غير مسبوق لأسعار العملات مقابل الريال

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - اليمن
الأربعاء 25 يناير 2017 05:25 مساءً

 

ارتفعت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل غير مسبوق خلال اليومين الماضيين، بالتزامن مع اختفاء مفاجئ للدولار من الاسواق في عدن.

وبلغ سعر صرف الدولار 325 ريالا يمني، بينما تجاوز سعر صرف الريال السعودي 86 ريالا يمنيا، فيما ترفض المصارف الخاصة في عدن بيع الدولار وتقوم بتسليم الحوالات الخارجية بالريال اليمني.

وقال مواطنون لعدن تايم انهم لم يستطيعوا استلام حوالتهم الخارجية المرسلة بالدولار، حيث تشترط عليهم المصارف استلامها بسعر الصرف بالريال اليمني.

وتسلمت الحكومة الشرعية مؤخرا 400 مليار ريال من العملية المحلية طبعت في روسيا، حيث ساهم توفر الريال بتضعضع قيمته امام العملات الاجنبية.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة