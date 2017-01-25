قوات الجيش والمقاومة الجنوبية تطارد فلول الانقلابيين في المخا

واصلت وحدات الجيش والمقاومة الجنوبية المسنودة بغطاء جوي من طيران التحالف العربي تمشيط مدينة المخا، غرب تعز، من بقايا جيوب ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية، بينما كشف مصدر عسكري عن خطة عسكرية وشيكة لتحرير مدينة تعز وميناء الحديدة

ونقل المركز الإعلامي عن مصدر عسكري تأكيده أن وحدات الجيش والمقاومة تمكنت من تأمين طريق المخا تعز وقطع الإمدادات القادمة للميليشيات من مديرية موزع الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، بينما لا تزال المعارك على أشدها في المدخلين الشرقي والشمالي للمدينة وسط انهيار فلول الميليشيات وفرارها في اتجاه الحديدة عبر منطقة الخوخة الساحلية وسقوط العشرات منها بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر، أن أبطال الجيش والمقاومة يحاصرون بقايا عناصر الميليشيات وسط مدينة المخا، بينما تواصل فرق الجيش الهندسية تفكيك الألغام التي زرعتها ميليشيات الانقلاب قبل انهزامها وفرارها من المواقع التي كانت تتمركز فيها داخل المدينة.

وأفاد مصدر عسكري آخر بأن الميليشيات استقدمت، فجر أمس، مجموعات من الحرس الجمهوري السابق الموالية للمخلوع صالح، بعد أن فرت عناصر ميليشيا الحوثي من ساحة المواجهات في المخا، غير أن طيران ومروحيات الأباتشي التابعة للتحالف واصلت ضرباتها للميليشيات وتعقب جيوبها في المدينة.

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