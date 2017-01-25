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الأربعاء 25 يناير 2017 11:40 صباحاً

من المعيب أن حكومة بن دغر تحكم شعب منتصر

عدنان الأعجم
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فخامة الرئيس -- بن دغر وحكومتة من العار ان يبقوا

فشلوا في كل شي ولم يتبقى  الا الرحيل من المعيب أن حكومة بن دغر تحكم شعب منتصر لم يستطيعوا فتح مكاتب للوزارات بعدن أو العمل من مكاتب الفروع

نشاهدهم في القنوات الفضائية ولم نعثر عليهم على الأرض

الكهرباء مقطوعة ووزير الكهرباء يحضر مؤتمر الطاقة النووية

النفط معدوم ووزير النفط يعقد صفقات سرية مع الشركات

القناة والإذاعة في الغربة ووزير الاعلام الارياني يتحدث عن انشاء مؤسسة إعلامية في الحديدة

ووزير ا الزراعة والنقل مسؤولان على لجنة صرف رواتب العسكريين

ووزير الأوقاف رئيس للجنة غرق القارب في سقطرى

ووزير الخدمة يدير حكومة أخرى من مارب

 

ولاغرابة أن تكون هكذا حكومة ورئيسها مثل بن دغر فهو لايستطيع أن يسترجع ضميرة  ولا ان يعود بالخدمات للشعب

للصبر حدود  وللانسان قدرة معينة على التحمل

 

#عدنان الاعجم_

 

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