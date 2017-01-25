رباط العلم الشريف بسيئون أسسه إبن مفتي مكى المكرمة في القرن الثالث عشر الهجري

رباط العلم الشريف بسيئون يعتبر أول رباط بحضرموت أسس في 1278 هـ بعد عودة الإمام السيد علي بن محمد الحبشي من مكة المكرمة من رحلته في طلب العلم متلقيا عن والده مفتي مكة السيد الحبيب "محمد بن حسين الحبشي" وعن غيره من علماء الحرمين عاد الى بلده حاملا رآية العلم الشريف فبدأ ببناء الرباط مستقيا ومتيمنا هذه الفكرة اقتداء بفكرة أروقة وأربطة الحرم المكي والجامع القروي بفاس والأزهر الشريف بمصر وجامع الزيتونة بتونس ..

فبدأت أولى مراحل دروس الرباط واستقبال الطلاب الأفافين من خارج اليمن وداخله في مسجد حنبل بارجا ومكث بمسجد حنبل قرابة 18 عام حتى اكتمل بناء الرباط فتم افتتاحه في آخر خميس من شهر ربيع الأول من عام 1296 هجري بإقامة المولد الكبير السنوي المنعقد ذلك حاليا في ساحة زاوية أنيسه خريجي الرباط من جيل السلف:

تخرج من هذا الرباط العلماء والفقهاء والمفسرون والمحدثون والقضاة والدعاة والمصلحون منهم/ شيخ رباط تريم العلامة السادة الأشراف العلويين عبدالله الشاطري . العلامة قريع البلغاء السيد النحرير ابوبكر بن شهاب . اماما مسجد السقاف بتريم عبدالله وعمر بن عيدروس العيدروس .مؤسس زاوية آل هادي الحبيب هادي بن حسن وابنه العلامة محمد بن هادي السقاف . مؤسس زاوية قيدان الشيخ محمد باكثير . أئمة مسجد طه العلامة الفقيه السيد أحمد بن عبدالرحمن السقاف العلامة المفتي السيد محمد بن حامد السقاف السيد عبدالله بن أحمد السقاف . علامه الشحر الشيخ محمد بن سعيد باطويح السيد علي بن عبدالله بن اسماعيل . الشيخ عمر بادباه . مؤسس رباط الشحر الحبيب عبدالله بن عبدالرحمن بن شيخ بوبكر مؤسس رباط عينات الحسن بن اسماعيل . قضاة من بلد ظفار بسلطنة عمان ومن الشام والمغرب وبغداد العراق والصومال والهند وغيرهم .. وتتابع خريجيه في كل مراحل مشيخته .

ففي مرحلة مشيخة خليفته العلامة محمد ابن الإمام علي الحبشي تخرج عدد كبير من علماء وفقهاء وقضاة بلد ظفار صلاله بسلطنة عمان حاليا منهم / الشيخ عوض العجيلي واخوانه القضاة الفقهاء آل الغساني القاضي الشيخ عوض الغساني العلامة محمد بن عيدروس بن شيخ السيد حفيظ باعمر .. وغيرهم الكثير مدونه اسمائهم في سجلات الرباط ومن مدينة سيئون تخرج على يديه عدد منهم الشيخ الفقيه محفوظ مشعبي الشيخ مسعود بارجاء صاحب الزاوية وغيرهم من داخل الوادي وخارجه وفي مرحلة مشيخة خليفته العلامة السيد عبدالقادر بن محمد الحبشي تخرج عدد من أهل ظفار بسلطنة عمان منهم/ الشيخ المعلم عبدالرحمن بن عوض العجيلي امام مسجد عقيل بصلاله والقائم على مجالس ودروس فرع الرباط بصلاله . المعلم سالم البوصبي . المعلم (العقيد) محمد عوض الغساني بأبوظبي وغيرهم ومن ساحل حضرموت السادة آل بن طالب بن الشيخ ابوبكر ببلد المقد وغيرهم .

وفي عهد مرحلة (المشيخة الكبرى) خليفتهم المنصب / السيد علي بن عبدالقادر الحبشي حاليا أتسع نهضة دور ونشاط الرباط وتوجه الطلاب لتلقي العلم من داخل اليمن وخارجه وضم قسم الساكنين بالرباط عدد من الجنسيات الإندونيسية وماليزيا وتايلند وافريقيا والصومال ومن داخل اليمن عدد منهم من مدينة سيئون والحديدة وشبوة وساه وساحل حضرموت وغيرها من مدن الوادي ويتكون الرباط حاليا من الاقسام التالية ( قسم القرآن الكريم وعلومه , المقرأة القرآنية [ مركز تلقي علم القراءات بالسند ] , قسم الشريعة , قسم الساكنين بالرباط , قسم المجالس الحديثية السنوية لتلقي قراءة كتب الصحاح والسنن ) إضافة إلى قسم الخلوات السنوية : . الخلوة القرآنية الفقهية بشهر رمضان . خلوة العشر من ذو الحجه وأخيرا قسم الندوات السنوية: . ندوة الحج والحجاج . ندوة عن الصوم واحكامه . الندوة السنوية لذكرى مفتي مكة المكرمة . الندوة السنوية لذكرى شيوخ (المشيخة الكبرى) خليفة الإمام الحبشي الحبيب المنصب محمد بن علي الحبشي في شهر شوال , الندوة السنوية لذكرى شيوخ (المشيخة الكبرى) خليفة الإمام الحبشي المنصب السيد عبدالقادر محمد بن علي الحبشي في شهر جماد الثاني قراءة جوانب من سيرته من كتب الأثبات والتراجم ومواعظه ومذاكراته . ندوة احكام الزكاة في شهر شعبان . ندوة المؤذنين وأئمة المساجد والخطباء السنوية على مستوى مساجد مدينة سيئون .

كما تم تفعيل نشاط فرع الرباط قسم تعليم النساء والبنات بمدرسة الداعية إلى الله / السيدة علويه بنت الحسين بن هادي الجفري وتضم قسمين: قسم تعليم النساء الكبار والمتزوجات وقسم تعليم الفتيات والصغار وعدد الطالبات الملتحقات بها قرابة المائة والخمسين طالبه ووزع منهج الدراسة فيها على قسمين: قسم القرآن الكريم وعلومه: (التهجي. التلاوة. الحفظ. التخصص وتلقي سند القراءات ) وقسم الشريعة: ويضم عدة اقسام التفسير والحديث والفقه والنحو وعلوم الآله منها المنطق.

كل الشكر والتقدير للأخ عضو مجلس إدارة الرباط وإمام مسجد الرياض بسيئون السيد / علوي احمد الحبشي على موافاته بتلك المعلومات عن رباط العلم الشريف بسيئون ....

* من جمعان دويل – سيئون

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