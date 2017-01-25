منذ
من المعيب أن حكومة بن دغر تحكم شعب منتصر
  فخامة الرئيس -- بن دغر وحكومتة من العار ان يبقوا فشلوا في كل شي ولم يتبقى  الا الرحيل من المعيب أن حكومة بن دغر تحكم شعب منتصر لم يستطيعوا فتح مكاتب للوزارات بعدن أو العمل من مكاتب الفروع نشاهدهم في القنوات الفضائية ولم نعثر عليهم على الأرض الكهرباء مقطوعة ووزير
منذ 4 دقائق
التوظيف العكسي للدم الجنوبي قد وصل ذروته .. وفائض الغباء !!
  بدو أن النخبة السياسية بالثورة الجنوبية( الحراك الجنوبي) -أو بعضها - ما تزال أسيرة عواطفها السياسية الساذجة التي جبلت عليها منذ أمد طويل وهي تتعاطى مع منعطفات مصيرية وطنية كالتي نمر بها اليوم.   فتسليط الضوء منذ أيام في وسائل إعلام السلطة التي يهيمن عليها حزب الإصلاح
منذ 14 دقيقه
ما هو المطلوب للتعامل مع الاصلاح كمنظومة وكـ أفراد ؟
  طرح باحث سياسي تساؤلا حول ما هو المطلوب أن نميز بين المنظومة السياسية للحزب الاصلاح الاخواني وبين افعال الأفراد .   وقال الدكتور علي الزامكي الباحث السياسي في أحد المعاهد الروسية أن الفرد الاصلاحي يمكننا إقناعه بالدليل وأما المنظومة الاصلاحية يستحيل اقناعها لهذا
منذ 18 دقيقه
الهلال الاماراتي يغيث سكان ذوباب اليمنية
  تسببت مليشيات الحوثي بتردي كبير للاوضاع الانسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، حيث عانت مئات الاسر في مناطق باب المندب والساحل الغربي من الجوع بسبب الحصار المطبق الذي فرضته المليشيات عليها. ووزع الهلال الأحمر الإماراتي، امس، 700 سلة غذائية للنازحين من مناطق
منذ 37 دقيقه
رباط العلم الشريف بسيئون أسسه إبن مفتي مكى المكرمة في القرن الثالث عشر الهجري
  رباط العلم الشريف بسيئون يعتبر أول رباط بحضرموت أسس في 1278 هـ بعد عودة الإمام السيد علي بن محمد الحبشي من مكة المكرمة من رحلته في طلب العلم متلقيا عن والده مفتي مكة السيد الحبيب "محمد بن حسين الحبشي" وعن غيره من علماء الحرمين عاد الى بلده حاملا رآية العلم الشريف فبدأ ببناء
الرئيسية اخبار المحافظات مرابطون في جبهة كرش بلحج يناشدون سرعة علاج الجرحى وتحسين أوضاعهم
اخبار المحافظات

مرابطون في جبهة كرش بلحج يناشدون سرعة علاج الجرحى وتحسين أوضاعهم

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس – خاص – كرش لحج
الأربعاء 25 يناير 2017 10:50 صباحاً

 

ناشد مرابطون في جبهة كرش بمحافظة لحج والتي تعد إحدى جبهات القتال المستعرة التحرك الفوري لعلاج الجرحى والنظر إلى وضعهم العام في الجبهة المناشدة التي وجهت للقيادة العليا ممثلة برئيس الجمهورية ومندوب التحالف والمنطقة الرابعة وقيادة محور العند ومحافظ محافظة لحج تضمنت الطلب العاجل لعلاج جرحى الجبهة الذين أصيبوا في المواجهات الدائرة بين قوات الجيش الوطني وقوات الحوثي وصالح .

 

وقال مقاتلون مرابطون في جبهة كرش إن هناك جرحى تستدعي حالتهم السفر الى خارج البلاد للعلاج، كما طالبوا في مناشدتهم بتحسين أوضاعهم في الجبهة على كافة الجوانب .

 

وشكوا من الإهمال والتأخر في صرف مستحقاتهم من المرتبات وجانب التغذية وقالوا في مناشدتهم أنهم يقدمون أنفسهم للموت من أجل تحرير واستقرار الوطن ويتحملون القساوة ويصبرون على مرارة التعامل في الوقت التي توجد جهات لا تعيلهم الاهتمام.

 

وأضافوا في مناشدتهم لتلك الجهات أنهم يمهلونها عشرة أيام من نشر هذه المناشدة وفي حال أستمر التجاهل فإنهم سيلجؤون إلى عمل خيارات تصعيدية لانتزاع حقوقهم المشروعة .

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة