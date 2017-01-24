قوات الجيش والمقاومة الجنوبيين تقتحم معسكر خالد بن الوليد في المخا

أكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة الجنوبيين بدأت -قبل قليل- عملية اقتحام معسكر خالد بن الوليد بالقرب من مدينة المخا. وذكرت المصادر ان عملية الاقتحام بدأت بدعم واسناد من قبل قوات التحالف العربي

ويعد معسكر خالد بن الوليد مركز استراتيجي بحكم موقعه على طريق المخا ـ البرح مما يعني قطع التعزيزات العسكرية للمليشيات وفصل المخا عن تعز.

وكان المخلوع يوليه اهتماما خاصا كونه مصدر حماية تجارة التهريب للخمور والمخدرات والسلاح .

هذا ومازالت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية تواصل وبغطاء جوي من طيران التحالف العربي، تمشيط مدينة المخا غربي تعز، من بقايا جيوب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

واكد مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، أن الجيش تمكن من تأمين طريق المخا – تعز، وقطع الإمدادات القادمة للميليشيا من مديرية موزع، الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

ولفت الى ان المعارك متواصلة على المدخلين الشرقي والشمالي للمدينة وسط انهيار فلول الميليشيا وفرارها في اتجاه الحديدة عبر منطقة الخوخة الساحلية وسقوط العشرات منها بين قتيل وجريح.

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