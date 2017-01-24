منذ
قادة سياسيون وعسكريون يشيدون بدور الإمارات في تحقيق انتصارات الساحل الغربي
  حررت عملية «الرمح الذهبي» التي يقودها التحالف وتتصدرها القوات المسلحة الإماراتية أمس، مدينة المخا وميناءها، غرب محافظة تعز، بالكامل من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وفور إعلان التحرير أثنى الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى جانب قيادات سياسية وعسكرية، على دور
منذ دقيقه
تعز بين محاولات الإختزال وزوبعات الأدوات.
  مشكلة تعز أن كل جماعة تحاول إختزال تعز بها وبأعضائها وكل جماعة تريد إخضاع تعز لها. ثورة الشباب قامت ضد الإخضاع والحرب الدائرة اليوم ضد الهيمنة والإخضاع، بعض الجماعات تخدم اجندات مهمتها عرقلة المشروع الوطني الجامع وهي مع كل انتصار للشرعية ومشروعها تفتعل زوبعات في مدينة
منذ دقيقتان
افتتاح كلية الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية مديرية سيئون
  دُشن نهاية هذا الأسبوع بالقاعة الصغرى برباط الإمام المهاجر بمديرية سيؤن وبحضور جملة من العلماء والدعاة والوجهاء افتتاح كلية الوسطية الشرعية للعلوم الإسلامية المتخصصة في علوم الشريعة الإسلامية   وفي الحفل الذي بدء بآي من الذكر الحكيم ألقى الأستاذ عبدالرقيب العطاس
منذ 6 دقائق
قوات الجيش والمقاومة الجنوبيين تقتحم معسكر خالد بن الوليد في المخا
  أكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة الجنوبيين بدأت -قبل قليل- عملية اقتحام معسكر خالد بن الوليد بالقرب من مدينة المخا. وذكرت المصادر ان عملية الاقتحام بدأت بدعم واسناد من قبل قوات التحالف العربي   ويعد معسكر خالد بن الوليد مركز استراتيجي بحكم موقعه على طريق
منذ 10 دقائق
الحدث تبث مشاهد للمدرعات العسكرية وهي ترفع الرايات الجنوبية والخليجية في منطقة المخا
  بثت قناة "الحدث العربية" مشاهد فيديو من مدينة المخا تظهر فيها المدرعات والأليات العسكرية وهي ترفع الأعلام الجنوبية والسعودية والإماراتية في أعقاب الانتصارات الكاسحة التي حققتها قوات المقاومة الجنوبية والجيش الوطني في مناطق باب المندب وذو باب والمخا.   وتعليقاً على
الرئيسية اخبار المحافظات قوات الجيش والمقاومة الجنوبيين تقتحم معسكر خالد بن الوليد في المخا
اخبار المحافظات

قوات الجيش والمقاومة الجنوبيين تقتحم معسكر خالد بن الوليد في المخا

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - باب المندب المخا
الثلاثاء 24 يناير 2017 08:09 مساءً

 

أكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش والمقاومة الجنوبيين بدأت -قبل قليل- عملية اقتحام معسكر خالد بن الوليد بالقرب من مدينة المخا. وذكرت المصادر ان عملية الاقتحام بدأت بدعم واسناد من قبل قوات التحالف العربي

 

ويعد معسكر خالد بن الوليد مركز استراتيجي بحكم موقعه على طريق المخا ـ البرح مما يعني قطع التعزيزات العسكرية للمليشيات وفصل المخا عن تعز.

وكان المخلوع يوليه اهتماما خاصا كونه مصدر حماية تجارة التهريب للخمور والمخدرات والسلاح .

 

هذا ومازالت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية تواصل وبغطاء جوي من طيران التحالف العربي، تمشيط مدينة المخا غربي تعز، من بقايا جيوب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

 

واكد مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، أن الجيش تمكن من تأمين طريق المخا – تعز، وقطع الإمدادات القادمة للميليشيا من مديرية موزع، الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.

 

ولفت الى ان المعارك متواصلة على المدخلين الشرقي والشمالي للمدينة وسط انهيار فلول الميليشيا وفرارها في اتجاه الحديدة عبر منطقة الخوخة الساحلية وسقوط العشرات منها بين قتيل وجريح.

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة