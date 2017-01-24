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اخبار المحافظات

الحدث تبث مشاهد للمدرعات العسكرية وهي ترفع الرايات الجنوبية والخليجية في منطقة المخا

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شبوه برس - خاص - دبي
الثلاثاء 24 يناير 2017 08:05 مساءً

 

بثت قناة "الحدث العربية" مشاهد فيديو من مدينة المخا تظهر فيها المدرعات والأليات العسكرية وهي ترفع الأعلام الجنوبية والسعودية والإماراتية في أعقاب الانتصارات الكاسحة التي حققتها قوات المقاومة الجنوبية والجيش الوطني في مناطق باب المندب وذو باب والمخا.

 

وتعليقاً على هذه المشاهد كتبت الناشطة الجنوبية المقيمة بجمهورية مصر، سناء مبارك عبر صفحتها في "الفيس بوك": "هذه الأعلام عندما رفعت في الساحات السلمية في عدن وحضرموت ولحج وأبين وشبوة والمهرة، للمطالبة بفك الارتباط مع الشمال كان مصير من رفعوها السجن والملاحقة والاغتيالات والتغييب القسري، ثم يشاء الله القدير أن يتغير الحال، وها هي الآن الراية المظلومة ترفع في ساحات المعارك، ولم يكسر لها جناح.

 

وها هم الجنوبيين يحررون المخا من حكم الإمامة الجديد، وها هو هيثم قاسم وزير دفاع حرب 94 يعود من منفاه الإجباري بعد سنوات قائداً فاتحاً ومعه أدبيات حراكنا السلمي (إما استعدنا الكرامة أو موت وسط الميادين)، و(دولة رفعنا علمها غصباً عن المستبدين).

 

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