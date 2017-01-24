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مسلحون مجهولون يغتالون الشيخ الكثيري والقبض على الجناة

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شبوه برس - خاص - وادي حضرموت
الثلاثاء 24 يناير 2017 04:35 مساءً

 

اغتال مسلحون مجهولون فجر اليوم مواطنا في قارة ال عبد العزيز بوادي  حضرموت. وقال مصدر خاص لموقع شبوه برس - : ان مسلحين على يستقلون سيارة هايلوكس اطلقوا عدت عيارات نارية على رجل في الخمسين من عمره  بمنطقة قارة الـ عبدالعزيز بحضرموت الوادي ولا ذوا بالفرار.

 

وبحسب المصدر : ان القتيل يدعى مرعي بن ريس بن عبدالعزيز الكثيري أثناء ما كان ذاهبا الى المسجد لاداء صلاة الفجر .

 

آخر الأنباء الواردة لـ شبوه برس – أنه قد تم محاصرة الجناة من قبل آل كثير في عقبة بامشيع وإلقاء القبض عليهم , ولم تؤكد مصادر رسمية .

 

 

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