مسلحون مجهولون يغتالون الشيخ الكثيري والقبض على الجناة

اغتال مسلحون مجهولون فجر اليوم مواطنا في قارة ال عبد العزيز بوادي حضرموت. وقال مصدر خاص لموقع شبوه برس - : ان مسلحين على يستقلون سيارة هايلوكس اطلقوا عدت عيارات نارية على رجل في الخمسين من عمره بمنطقة قارة الـ عبدالعزيز بحضرموت الوادي ولا ذوا بالفرار.

وبحسب المصدر : ان القتيل يدعى مرعي بن ريس بن عبدالعزيز الكثيري أثناء ما كان ذاهبا الى المسجد لاداء صلاة الفجر .

آخر الأنباء الواردة لـ شبوه برس – أنه قد تم محاصرة الجناة من قبل آل كثير في عقبة بامشيع وإلقاء القبض عليهم , ولم تؤكد مصادر رسمية .

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