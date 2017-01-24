محلل سياسي في صحيفة سعودية : إخوان اليمن انشغلوا في مشاريع الأقلمة والمحاصصة السياسية فحصدوا سواد الوجه

قال كاتب ومحلل سياسي أن المقاومة الجنوبية تركت الأقوال وذهبت للأفعال العظيمة , قلناها وسنقولها وسنعيدها أن عقيدة الإنتصار هي العامل المفقود عند الإخوان المسلمين في اليمن من أتباع حزب الاصلاح .

ورصد موقع "شبوه برس" قول المحلل السياسي والكاتب الصحفي في جريدة الجزيرة السعودية الزميل "هاني مسهور في عدة تغريدات قوله : جماعة الاخوان في اليمن عطلوا الجبهات ليحققوا مكاسب حزبية ضيقة وأضاعوا فرصة المشاركة في هزيمة المشروع الطائفي الذين هم جزء لا يتجزأ منه .

وأضاف "مسهور" لم تترك جماعة الاخوان في اليمن فرصة لها لتكون شريكا تشكيل اليمن الجديد , انشغلوا في مشاريع الأقلمة والمحاصصة السياسية فحصدوا سواد الوجه .

وأكد "مسهور" في تغريدة أخرى : هذا هو التاريخ ياسادة :

اعتقد اخوان اليمن أنهم كسروا الجنوب إلى الأبد فخرج لهم جيل يحمل بندقية وكفن شعاره " أما كرامة للعرب أو شهادة على تراب العرب .

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