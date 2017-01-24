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اخبار المحافظات

نشطاء شباب من عدن يعلنون عن مبادرة انسانيه لدعم بيحان

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 24 يناير 2017 01:40 مساءً

 

اطلق ناشطون شباب من عدن مبادرة انسانية اخوية تحت مسمى "تعزيز التآخي والتلاحم  الجنوبي ", بهدف دعم صمود اهالي بيحان , التي يجسد ابطالها اروع الملاحم البطولية , في ظل حصار تطبقة مليشيات الحوثي على اجزاء كبيرة منها .

 

وتهدف المبادرة التي اطلقت بعد لقاء موسع لنشطاء شباب الى "تعزيز أواصل الترابط والتآخي  بين اهالي عدن والمحافظات الجنوبية مع اهالي محافظة شبوة بشكل عام وابطال بيحان بشكل خاص وتسليط الضوء على مايجري في هذه المديريات الصامدة في وجة الطغيان , ومايتعرض له مواطنيها من معاناة انسانية .

 

وقد تمخض اللقاء عن تشكيل عدد من فرق العمل التي ستتولى مهمة الاعداد لبرنامج عمل المبادرة , مع تاكيد القائمين على المبادرة بأن باب المشاركة في المبادرة وفرق عملها مفتوحا امام " كل من لدية الشعور بالمسؤولية تجاه الوضع في بيحان ,سواء كان فردا او مؤسسة او منظمة ليكون الجميع فاعلين ومؤثرين ويدآ واحدة في دعم صمود بيحان

 

وأكد القائمون على المبادرة انها "مبادرة انسانية شعبية مستقلة "ولاتتبع لاي جهة سياسية  او خيرية وهدفها انساني بحت.

 

وتضم فرق العمل التي تم تشكيلها كالتالي :

 

وديع امان -المنسق العام للحملة

 

فريق الاتصال والمتابعة:

-ماجد الشاجري

-احمد السليماني

-حسن خميس

-فيصل فياض

-عبدالرؤوف زين

-محمد الجنيدي

-علي السعيدي

-الحامد عوض الحامد

 

الفريق الإعلامي:

-عبدالله الدياني

-عبدالسلام عارف

-يمان عارف يمان

-بشير الغلابي

-محمد هشام

-فواز الحنشي

-نبيل القعيطي

-فتاح المحرمي

-محمد عبدالحكيم

 

الفريق الطبي :

- الدكتور محمد ربيد

-الدكتور فتاح السقلدي

 

الفريق الحقوقي :

-قادري الفضلي

-عبدربه محرق

 

فريق متابعة واستلام المواد :

-صبري عوض

-وضاح العوسجي

-نصر الجعري

-صلاح باصهيب

-نبيل العبد

-وليد الشعيبي

 

ولمن يرغب في المشاركة  والتفاعل يرجى التواصل مع الرقم التالي :

737047916

 

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