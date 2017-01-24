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اخبار المحافظات

قوّات (ابو عوجاء) التابعة لعلي محسن الأحمر تستفزّ قوّة حماية الشركات في نقطة جثمة بالقرب من سيئون

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شبوه برس - خاص - سيئون - وادي حضرموت
الثلاثاء 24 يناير 2017 01:38 مساءً

 

ارسلت قوّات حماية الشركات النفطية التابعة للنخبة الحضرمية تعزيزات عسكرية إلى نقطة عقبة جثمة بالقرب من مدينة سيئون الرابطة بين الوادي والهضبة الحضرمية . 

 

إرسال التعزيزات العسكرية جاء ردّا على إقدام قوّات ابو عوجاء المتمركزة في وادي حضرموت على استفزاز افراد نقطة جثمة ، وهي خطوة فسّرها المرابطون في النقطة بإنها استفزازية ، ومحاولة جس نبض  ومقدّمة لمحاولة القوّات الشمالية للوصول على الهضبة حيث تقع معظم الحقول النفطيّة . 

 

المعلومات التي حصل عليها "شبوه برس" تؤكد أن قوّات حماية الشركات تسيطر على الوضع تماما ، وإن هناك مساعي تبذلها شخصيّات اعتبارية بالوادي بينهم الوكيل عصام بن حبريش لاحتواء الموقف .

 

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