قوّات (ابو عوجاء) التابعة لعلي محسن الأحمر تستفزّ قوّة حماية الشركات في نقطة جثمة بالقرب من سيئون

ارسلت قوّات حماية الشركات النفطية التابعة للنخبة الحضرمية تعزيزات عسكرية إلى نقطة عقبة جثمة بالقرب من مدينة سيئون الرابطة بين الوادي والهضبة الحضرمية .

إرسال التعزيزات العسكرية جاء ردّا على إقدام قوّات ابو عوجاء المتمركزة في وادي حضرموت على استفزاز افراد نقطة جثمة ، وهي خطوة فسّرها المرابطون في النقطة بإنها استفزازية ، ومحاولة جس نبض ومقدّمة لمحاولة القوّات الشمالية للوصول على الهضبة حيث تقع معظم الحقول النفطيّة .

المعلومات التي حصل عليها "شبوه برس" تؤكد أن قوّات حماية الشركات تسيطر على الوضع تماما ، وإن هناك مساعي تبذلها شخصيّات اعتبارية بالوادي بينهم الوكيل عصام بن حبريش لاحتواء الموقف .

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