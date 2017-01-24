الإخوان المسلمين والحوثيين يتفقون على تكفير الجنوبيين

شنت قناة المسيرة التابعة للحوثيين هجوما لاذعا على أبناء الجنوب واصفه إياهم بـ"الكفار والمرتزقة" الذين ينبغي محاربتهم وقتالهم..

وبثت قناة المسيرة عصر يوم الاثنين مداخلة مع أحد القادة السياسيين التابعين لجماعة الحوثي رصدها اعلاميون جنوبيون قال فيها بأن الجنوبيين الذين يقاتلون اليوم في المخأ كفار وخارجين عن الدين ووصفهم بانهم مرتزقة وعملا ينبغي على الجميع محاربتهم والتصدي لهم (حسب قوله) ..

وتأتي هذه الاتهامات امتدادا لمسلسل الاتهامات وفتاوي التكفير الذي دأب ساسة الشمال انتهاجها ضد ابناء الجنوب منذ حرب اجتياح الجنوب عام 1994م والتي دشنها حزب الاخوان المسلمين في اليمن (الإصلاح) بفتوى الديلمي الشهيرة التي اباح فيها دماء ابناء الجنوب وديارهم وأموالهم ..

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