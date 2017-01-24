‘‘شيخ إخواني يمني‘‘ يلحس أموال التبرعات لمرضى السرطان ليزرع بها شعر رأسه
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شبوه برس - متابعات - اليمن
الثلاثاء 24 يناير 2017 09:57 صباحاً
تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي " توتر " صورة لمحمد العامري مقدم برنامج "بسمة امل" تفيد بأن العامري يستثمر اموال تبرعات مستشفى الامل لمرضى السرطان البالغة قرابة 10 ملايين دولار اي اكثر من 2 مليار ريال يمني عام 2014 في زراعة شعر لرأسة "الاصلع" .
وافاد موقع "يمني سبورت" اليمني الذي نشر الخبر عن مصادره انه تم زراعة اكثر من 2 مليون شعرة لـ شيخ الاصلاح محمد العامري مقدم برنامج " بسمة امل " على قناة السعيدة بلغت زراعة الشعرة الواحد 2 دولار
شبوه برس - يرى أن هذا الرقم المالي قد يبدوا مبالغ فيه حيث أن زراعة الشعر لا تحتاج لأكثر من آلاف الدولارات أو عشرات الالاف فقط , لكن السوء كل السوء فكرة زرع الشعر من تبرعات المحسنين لمرضى السرطان.
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