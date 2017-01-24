تقرير الطبيب الشرعي يكشف عن أسباب وفاة الشاب حلمي

كشف تقرير الطبيب الشرعي الذي صدر اليوم الأثنين الموافق 23 يناير في قضية وفاة الشاب والسجين حلمي وقد أستعرض التقرير بشكل عام أن حلمي لم يتعرض للتعذيب أوالأعتداء بالعنف المجرد بحسب ماذكر في تقرير الطبيب الشرعي.

أثبت أنا د/يزيد محسن عطروش أخصائي الطب الشرعي وبناء على تكليف رئيس قسم البحث الجنائي وذلك لأجراء الكشف والتشريح لجثة المتوفي السجين المدعو حلمي عبدالحليم حين ولبيان سبب وفاته الآتي:

الجثة لرجل بدين البنية الجسدية يبلغ من العمر حوالي 37 عامآ وشوهد على جسده مايلي:

1- إزرقاق "سيانوزي"بالأضافر

2- لم نشاهد على الجثة أي آثار أصابة من الخارج.

التشريح: وبفتح التجويف الصدري شوهد أرتشاح دموي داخل بطانة القلب "الثامور" وتضخم بحجم القلب وتضخم عام بعضلات القلب بالبطين الأيسر وضمور شحمي بعضلات البطين الأيمن وضعف عام بعضلات القلب وأحتشاء.

واختتم تقرير الطبيب الشرعي بقوله: اما بالنسبة للرأي الطبي تبين من كشفنا على جثة المتوفي حلمي عبدالحليم أنه توفي بسبب توقف القلب المفاجئ "ذبحة صدرية" حيث كانت الوفاة طبيعية بمعنى غير جنائية.

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