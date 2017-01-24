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الشيوعي الكافر المحكوم عليه بالاعدام يحرر بلاد المسلمين اليمنيين

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شبوه برس - خاص - عدن
الثلاثاء 24 يناير 2017 09:49 صباحاً

 

اللواء هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع الجنوبي السابق لأول حكومة بعد أعلان قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م وقائد القوات الجنوبية في حرب 1990م العدوانية اليمنية التي قادها المخلوع عفاش وتنظيم الاخوان المسلمين في اليمن على الجنوب والذي استجلب كل مقاتلي القاعدة العرب والأجانب من افغانستان الى اليمن لمحاربة الجنوبيين بتهمة الردة والكفر واعتناق الفكر الشيوعي وأستحلوا قتال الجنوبيين ومصادرة أموالهم وعقاراتهم العامة والخاصة ووظائفهم بموجب الفتوى التي أصدرها الشيخ عبدالوهاب الديلمي وتحريضات الزنداني لمقاتلي القاعدة والجيش اليمني لتحميسهم لقتال الكفار الجنوبيين ومن أراد الرجوع الى هذه الفتوى عليه مراجعة موقف الشيخ بن باز رحمه الله ومشيخة الأزهر الشريف ورابطة العالم الاسلامي وعلماء باكستان وعديد من العلماء وكلهم أنكروا هذه الفتوى وأعتبروها باطلة شرعا .

 

موقع "شبوه برس" يذّكر بأن اللواء هيثم قاسم طاهر من ضمن قائمة الـ 16 الجنوبيين التي ضمت أيضا الزعيم السياسي عبدالرحمن الجفري والسيد علي سالم البيض والسيد حيدر العطاس وياسين سعيد نعمان ومحمد علي أحمد وصالح منصر السييلي وآخرين وشملت الأحكام لأغلبهم الاعدام أو السجن مدى الحياة باعتبارهم هزموا عسكريا في حرب اليمن العدوانية على الجنوب صيف 94م .

 

اليوم يعود الكافر الشيوعي هيثم ليحرر بلاد المسلمين اليمنيين من الانقلابيين و قادة الاخوان المسلمين في اليمن وحليفهم المخلوع عفاش المتخفي في سراديب وسماسر صنعاء القديمة أو مخابئ ميدان السبعين وبقية أعضاء الحلف من الاخوان يستمتعون بثلوج تركيا ومنتجعاتها ويستثمرون مليارات الدولارات التي سرقوها من أقوات الشعب اليمني ومن أموال التحالف المخصصة لتحرير تعز كما فعل المهرج حمود المخلافي بسرقة 300 مليون ريال سعودي ليستثمرها أيضا في تركيا وليترك أعوانه يحاربون الحوثيون بالبسباس والطبول .

 

*- المحرر الاخباري لـ شبوه برس  -

 

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