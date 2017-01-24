الشيخ الشائف يثني على بطولات الجنوبيين في المخا
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شبوه برس - خاص - باب المندب المخا
الثلاثاء 24 يناير 2017 09:28 صباحاً
اشاد الشيخ الشايف بالملاحم البطولية للقوات المسلحة في معركة تحرير الساحل الغربي لمحافظة تعز وتطهير مدينة المخا , كما اثنى على رجال المقاومة الجنوبية الذين ضربوا اروع الامثلة في الاقدام مع اخوانهم من ابناء القوات المسلحة في هذه الملحمة التي ستخلدها ذاكرة الاجيال .
وثمن الشايف الدعم الكبير واللامحدود الذي تقدمه قوات التحالف العربي وخصوصا المملكة العربية والسعودية ودولة الامارات العربية المتحدة , في سبيل نصرة اليمن واليمنيين , مؤكدا ان قوات التحالف كان لها الفضل والاسهام الابرز بعد الله في دعم القوات اليمنية وصناعة هذه الانتصارات .
واضاف الشايف : اليوم نهنئ ابناء المخا , وغدا سنهنئ كل ابناء تعز , والحديدة و كل ابناء اليمن بالتخلص من كهنة العصر وتطهير اليمن من رجس هذه الشرذمة .
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