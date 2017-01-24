منذ 3 دقائق
‘‘شيخ إخواني يمني‘‘ يلحس أموال التبرعات لمرضى السرطان ليزرع بها شعر رأسه
  تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي " توتر " صورة لمحمد العامري مقدم برنامج "بسمة امل" تفيد بأن العامري يستثمر اموال تبرعات مستشفى الامل لمرضى السرطان البالغة قرابة 10 ملايين دولار اي اكثر من 2 مليار ريال يمني عام 2014 في زراعة شعر لرأسة "الاصلع" . وافاد موقع "يمني سبورت" اليمني
منذ 6 دقائق
الهلال الأحمر الإماراتي يواصل مشاريعه التنموية في عدن لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل كورنيش كود النمر في ساحل مديرية البريقة
  أبدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استعداداتها لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل كورنيش كود النمر في ساحل مديرية البريقة غرب محافظة عدن، ضمن جملة المشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة لإعادة تطبيع الحياة وإدخال البسمة في وجوه أهالي المحافظة.   وأفاد مدير مديرية البريقة هاني
منذ 8 دقائق
تقرير الطبيب الشرعي يكشف عن أسباب وفاة الشاب حلمي
  كشف تقرير الطبيب الشرعي الذي صدر اليوم الأثنين الموافق 23 يناير في قضية وفاة الشاب والسجين حلمي وقد أستعرض التقرير بشكل عام أن حلمي لم يتعرض للتعذيب أوالأعتداء بالعنف المجرد بحسب ماذكر في تقرير الطبيب الشرعي.   أثبت أنا د/يزيد محسن عطروش أخصائي الطب الشرعي وبناء على
منذ 11 دقيقه
الشيوعي الكافر المحكوم عليه بالاعدام يحرر بلاد المسلمين اليمنيين
  اللواء هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع الجنوبي السابق لأول حكومة بعد أعلان قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م وقائد القوات الجنوبية في حرب 1990م العدوانية اليمنية التي قادها المخلوع عفاش وتنظيم الاخوان المسلمين في اليمن على الجنوب والذي استجلب كل مقاتلي القاعدة العرب والأجانب
منذ 33 دقيقه
الشيخ الشائف يثني على بطولات الجنوبيين في المخا
  اشاد الشيخ الشايف بالملاحم البطولية للقوات المسلحة في معركة تحرير الساحل الغربي لمحافظة تعز وتطهير مدينة المخا  , كما اثنى على رجال المقاومة الجنوبية الذين ضربوا اروع الامثلة في الاقدام مع اخوانهم من ابناء القوات المسلحة في هذه الملحمة التي ستخلدها ذاكرة الاجيال
الرئيسية مقالات وماذا عن جبهة ميدي؟
مقالات
الثلاثاء 24 يناير 2017 09:24 صباحاً

وماذا عن جبهة ميدي؟

بأقلام القراء
مقالات أخرى للكاتب
ليلة العار في عدن..!
صباح التصالح ..صباح التسامح..
محافظ شبوه يسجل أهدافا في مرمى المتربصين
قوة الجنوبيين في وحدتهم ،،،
بصدد قتال الجنوبيين في المناطق الشمالية، ،،
للمناطقيين المتلبسين رداء الوطنية
عن هادي الذي زارنا..
لا للوحله اليمنيه بغلاف اخر
إلى الحضارم في حزب اﻻصلاح
بصمتنا شاركنا في قتل شهداء الصولبان...

 

- تكلمنا كثيراً عن التخاذل والتلاعب في جبهتي نهم وصرواح، ونحن في هذا محقين كون المدة طالت دون وضوح الصورة. وبمقابل حديثنا عن نهم تناسينا التلاعب الحاصل أيضاً في جبهة ساحل ميدي.

 

- نتحدث عن جبهة نهم وصرواح، فيرد أتباع وإعلام القادة المتخاذلين بأن منطقة نهم جبلية وتضاريسها وعرة، مما أخَّر حسم معركتها. لكن، ماذا عن جبهة ميدي الساحلية؟

 

- منذُ عام ونصف، تُراوح ألوية المنطقة الخامسة التابعة لجيش المقدشي مكانها في ميدي، دون تقدم كبير. مقارنة بما حققته القوات الجنوبية من تقدم سريع في ساحل (ذباب - المخاء) ذات الطبيعة الجغرافية الساحلية المُشابهة لجبهة ميدي.

 

- السبب في تأخير حسم جبهة نهم ليس صعوبتها الجغرافية، بل غياب المسؤولية والجدية في حسمها، ولو كانت جغرافيتها عائقاً أمام تحريرها، لكان الحال في جبهة ساحل ميدي مختلفاً عنها.

 

- الحقيقة التي لا يُخالطها شك، أن جبهات (نهم، صرواح، ميدي) وهي التي تخضع لإشراف علي محسن الأحمر، ورئيس الأركان المقدشي أصبحت بمثابة الثقب الأسود لخزائن دول التحالف العربي.

 

- ولا زال في التخاذل والتلاعب بقيّة، حتى تكتمل عدّة الثمان سنوات، كما كان حال آبائهم مع الجيش المصري، حين تدخّل لنصرة الجمهورية في حرب الجمهوريين والملكيين في ستينات القرن الماضي.

 

- السؤال الذي يطرح نفسه اليوم وكل يوم. متى يعي التحالف العربي أنه لا يُمكن لتاجر حرب أن يحسم حرباً تُدر عليه دخلاً وفيراً؟

 

محمد عبدالله الصلاحي

 

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة ارسال