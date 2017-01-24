الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح عددا من المشاريع الهامة في جزيرة ميون (صور)

افتتح الهلال الأحمر الإماراتي، صباح اليوم الاثنين، عددا من المشاريع المختلفة في جزيرة ميون الواقعة بالقرب من باب المندب والتابعة إدارية لمديرية المعلا محافظة عدن .

حيث شملت المشاريع تأهيل مسجد جزيرة ميون وإضافة حمامات ومكيفات هوائية وبرادات مياه وفرش للمسجد، كما تم تأهيل مدرسة الجزيرة الابتدائية وإضافة فصول لها لخلق أجواء تعليمية مناسبة، بالإضافة إلى افتتاح وحدة صحية طبية، بعد إعادة تأهيلها ورفدها بما يلزم من احتياجات المواطنين في هذه المشاريع البالغ تكلفتها الإجمالية 38 مليون ريال .

واستمعت الأخت آيات عوذلي منسقة أعمال الهلال الإماراتي، إلى احتياجات ومتطلبات أهالي الجزيرة من شيخ المنطقة الشيخ صالح الخزور، مؤكدة له اهتمام الهلال بهذه الاحتياجات والعمل على توفيرها بالتنسيق مع محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي.

وأشارت عوذلي إلى أن وفد الهلال سيظل في الجزيرة لمدة يومين لتلمس احتياجات الأهالي والعمل على تسجيلها لرفعها للجهات المختصة للعمل على توفيرها للتخفيف من معاناة المواطنين.

وتقدم عاقل جزيرة ميون الأستاذ سامي فشاع، بالشكر الجزيل باسمه واسم كل أهالي الجزيرة للهلال الأحمر الإماراتي الذي أعاد الحياة للمنطقة من خلال المواد الغذائية والمشاريع الهامة عقب الإهمال المتعمد إبان حكم الرئيس المخلوع للجزيرة ، داعيا الهلال إلى بذل المزيد من الأعمال التنموية في المنطقة لحاجتها الشديدة لذلك .

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