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اخبار المحافظات

صنعاء تعلن حالة استنفار عسكري غير مسبوق في صفوف الانقلابيين

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شبوه برس - خاص - صنعاء
الثلاثاء 24 يناير 2017 09:17 صباحاً

 

أفاد شهود عيان في صنعاء ان المحافظة بدأت منذ ظهر اليوم تشهد حالة استنفار عسكري غير مسبوق مصحوب بانتشار واسع للميليشيات الانقلابية في شوارع وأحياء المدينة، وذلك في تطور ملحوظ تشهده صنعاء لأول مرة منذ سيطرة الانقلابيين عليها أواخر 2014م.

 

وتأتي هذه الحالة على وقع اشتداد المعارك بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والميليشيات الانقلابية وقوات المخلوع صالح، في جبهة نهم شمال شرق صنعاء، وفي جبهة الساحل الغربي من تعز.

 

وأكد سكان محليين لمراسلي وسائل الاعلام أن سلطات الانقلاب نشرت أعدادا كبيرة من المسلحين بالزي العسكري والمدني مدعومة بعربات مسلحة في الشوارع الرئيسة ومداخل بعض الأحياء السكنية، وتقوم بحملة تفتيش واسعة.

 

وتأتي تطورات صنعاء بالتزامن مع إحكام قوات الجيش الوطني سيطرتها على مدينة المخا، وميناؤها الاستراتيجي من ثلاث جهات، وأيضا سيطرتها على مديرية حرض الموازية للطوال السعودية ومديرية ميدي الساحلية.

 

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