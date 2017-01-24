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تحرير المخا..سقوط المستوطنة الإقتصادية العفاشية..!

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شبوه برس - خاص - باب المندب المخا
الثلاثاء 24 يناير 2017 09:16 صباحاً

 

أكثر بني آدم موجوع وملتهب من ضربة تحرير مدينة المخا الاستراتيجية سيما وأن أبطال معركة استعادتها الجنوبيين هو "صالح عفاش" ولا غيره هذه الليلة مصروع ومفروس على اخره درجة انه ربما يكون دخل فعلا خلال الساعات الماضية في غيبوبة او كما يقال بلغة ورأي الطب في حالة "مووووت سريري".

 

صالح الوحيد الذي يعرف ماذا يعني سيطرة الجنوبيين على #مدينة_المخا وميناءها التاريخي؟!..

 

بلا شك صالح يدرك جيدا معنى انتزاع هذه المدينة من بين أنيابه بعدما كان مسيطرا عليها لأكثر من 45 عاما ..ذلك لأنها المدينة التي ساقته الى عالم الصعلكه بكل نواحي الحياة والمرفله البروتوكلية في عالم قطاع الطرق المتسترة بوجه الحاكم فمنها عرف خوازيق الثراء التي قدمته ليكون رئيسا للشطر الشمالي انذاك.!

 

كثيرا من الناس يعتقدون المخا مدينة مكتظة بالبشر لوجود ميناء فيها ولكنها بالمطلق غير ذلك.. ليست سوى مستوطنة عسكرية خاصة به نتيجة مساحتها المترامية الأطراف والتي اصبحت إحدى املاكه غير معلومة والنشطة في تجارته الربحية غير مشروعة في مجالات متعددة..

 

صالح عفاش يعرف تماما معنى سقوط المخا كضربة سياسية قاسمة للظهر وليس فقط عسكريا.. يعرف انها هزيمة أكبر بكثير من سيناربو هزيمته في حرب الشطرين عام 1979 التي أراد ردها وفعلها بإنتصاره حينما خاض حرب صيف 94 ضد الجنوب إذ كانت حرب انتقاما عن هزيمته الاولى مع جيش الجنوب فاراد ان ينتقم لتلك الهزيمة وفجرها بتسميتها "حرب الإنفصال"..!

 

الليلة هزيمة صالح في المخا تعني له الكثير حيث تعيده الى الرجل المهزوم بإعتبار المخا مدينته التي تعلم وتلقى فيها كل أشكال التدريب حول مختلف أساليب الجريمة المنظمة وهي مصدر ثراءه غير الشرعي.!

من مدينة المخا وميناءها المطل على مضيق الملاحة الدولية (باب المندب) تعرف حكاية شخصية صالح الإجرامية وفي هزيمته فيها يعني دفن صالح وانتهاءه بغير رجعة..!

 

ايه الناس هذا العم جوجل فتشوا فيه وابحثوا في صفحاته حتى تعرفوا ماذا تمثل المخا بالنسبة لصالح؟؟!.

 

جوجل لديه إجابات كثيرة عن كل اسألتكم أهمها وأبرزها.. التعرف على معسكر خالد بن الوليد هو مدينة المخا نفسها هو قلب ورئة المدينة.. تاملوا في مساحته ومبانيه التي تشكل في مجموعها مستوطنة بمساحة تصل الى 30 كم مربع.. شاهدوا مدى الاهتمام من قبل صالح بهذا المعسكر موقعها ومساحة على مر اكثر من 45 عاما مضت وتحديدا منذ كان قائدا له..!

 

للوصول الى البيت الذي اسسه صالح لإدارة تجارته العفاشية المخفية حتى اليوم (معسكر خالد ابن الوليد) ستجد مدخله على اليسار على خط تعز الحديدة بعد 3 كم فقط من مفرق المخا- حيث ستجدوا في خط تعز الحديدة على يساركم اولا طريق يؤدي الى الوازعية وبعده مباشرة طريق اخر على يساركم ايضا يؤدي بكم الى المخا، وانت لا تدخل طريق المخا امضي في الطريق على اليمين أمامك  تعز- الحديدة لتجد فتحة طريق بعد 3 كم او اقل يمكن مسافتها 2 كم تؤدي الى المعسكر وادخل شاهد تلك المستوطنة العفاشية..!

 

#ذويزن_مخشف – مراسل صحفي عدن

 

 

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