غدا.. وصول سفينة ‘‘اماراتية‘‘ تحمل زيوت وقطاع غيار لكهرباء عدن أكدت مصادر عدن تايم وصول سفينة إماراتية، غداً تحمل زيوت وقطاع غيار لكهرباء عدن. وتحتوي السفينة على 1200 برميل زيوت محركات لمولدات كهرباء عدن، وقطع غيار لمحطة كهرباء الحسوة وكميات ضخمة من المواد لشبكة كهرباء عدن وقدر المصدر حمولة السفينة بحوالي حمولة خمسين قاطرة

مسئول حزبي يمني : الجنوبيون نالوا شرف الانتصار في المخا قال امين عام حزب الرشاد السلفي عبدالوهاب الحميقاني ان الجنوبيين تمكنوا من انتزاع شرف الانتصار في معارك منطقة باب المندب والمخا . وكان الحميقاني يعلق على الانتصارات الاخيرة التي حققتها المقاومة والقوات الجنوبية بهذه المناطق . وقال الحميقاني :" باب المندب والمخا من أشد

إبراهيم آل مرعي يصف تحرير مدينة المخأ بأهم انتصار للشرعية اليمنية أكد الكاتب والمحلل العسكري السعودي العقيد إبراهيم آل مرعي، أن تحرير قوات الشرعية اليمنية لمدينة المخأ الساحلية، انتصارا تكتيكيا هاما جدا. وأوضح آل مرعي في تغريدات على حسابه بتيوتر، أنه يجب المحافظة على هذا النجاح معتبراً "تحرير مدينة المخا أهم نجاح للشرعية

الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مركزا صحيا بمنطقة بئر علي بشبوة أفتتح وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، صباح يوم الأحد، مركزاً صحياً في منطقة بئر علي التابعة لمديرية رضوم بمحافظة شبوة، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة والترميم وبناء قسم خاص بالطوارئ وتأثيثها بكامل التجهيزات والأدوات الصحية والتي مولتها الهيئة ونفدتها شركة راس