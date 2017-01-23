مسئول حزبي يمني : الجنوبيون نالوا شرف الانتصار في المخا
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شبوه برس - خاص - اليمن
الاثنين 23 يناير 2017 08:53 مساءً
قال امين عام حزب الرشاد السلفي عبدالوهاب الحميقاني ان الجنوبيين تمكنوا من انتزاع شرف الانتصار في معارك منطقة باب المندب والمخا .
وكان الحميقاني يعلق على الانتصارات الاخيرة التي حققتها المقاومة والقوات الجنوبية بهذه المناطق .
وقال الحميقاني :" باب المندب والمخا من أشد المعارك ضراوة وأهمية ونال أبطال الجنوب شرف الانتصار فيها.
وتمكنت قوات جنوبية مدعومة بمقاتلين من المقاومة يوم الاثنين من دخول مدينة المخا عقب السيطرة على منطقة الشريط الساحلي .
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