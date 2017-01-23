إبراهيم آل مرعي يصف تحرير مدينة المخأ بأهم انتصار للشرعية اليمنية

أكد الكاتب والمحلل العسكري السعودي العقيد إبراهيم آل مرعي، أن تحرير قوات الشرعية اليمنية لمدينة المخأ الساحلية، انتصارا تكتيكيا هاما جدا.

وأوضح آل مرعي في تغريدات على حسابه بتيوتر، أنه يجب المحافظة على هذا النجاح معتبراً "تحرير مدينة المخا أهم نجاح للشرعية والتحالف خلال الثلاثة الأشهر الماضية".

وكان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية، مسنودين بدعم جوي وبحري كبير من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تمكنوا صباح اليوم الإثنين من تحرير مدينة المخا غرب محافظة تعز بالكامل وتطهيرها من المليشيات الإنقلابية المسلحة التابعة للمخلوع صالح والحوثي.

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