الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مركزا صحيا بمنطقة بئر علي بشبوة أفتتح وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، صباح يوم الأحد، مركزاً صحياً في منطقة بئر علي التابعة لمديرية رضوم بمحافظة شبوة، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة والترميم وبناء قسم خاص بالطوارئ وتأثيثها بكامل التجهيزات والأدوات الصحية والتي مولتها الهيئة ونفدتها شركة راس

نقابة الصحفيين بحضرموت تتلقى بلاغا من الصحفي‘‘صبري بن مخاشن‘‘ تلقت نقابة الصحفيين بحضرموت وشبوة والمهرة ،بلاغا ًمن عضو النقابة الزميل صبري سالمين بن مخاشن ، يفيد بتعرضه وأسرته للتهديد والترويع من قبل عدد من المسلحين ،والنقابة إذ تعرب عن تضامنها مع الزميل بن مخاشن واسرته فيما لحق بهم ،تناشد جهات الاختصاص بسرعة البت في ملابسات

المخلافي يرفض الاعتراف بمبنى الخارجية في العاصمة المؤقتة عدن قال السياسي والاعلامي الجنوبي المعروف لطفي جعفرشطارة ان الرئيس عبدربه منصور هادي خسر أقوى أذرعته السياسية عندما أقال وزير الخارجية السابق رياض ياسين من منصبه . وقال شطارة انه في 18 نوفمبر 2015 عاد وزير الخارجية السابق الدكتور رياض ياسين الى عدن بصحبة الرئيس عبدربه

‘‘هيثم قاسم‘‘ بطل تحرير باب المندب والمخا يرفض الحديث لـ قناة الجزيرة القطرية (صور) اثارت صور بثت على مواقع التواصل الاجتماعية وتم اجتزأها من تسجيل مرئي لقناة الجزيرة القطرية وتظهر وزير الدفاع الجنوبي السابق اللواء هيثم قاسم طاهر قائد معارك باب المندب وذباب والمخا وهو يشير بيده لمراسل القناة فيما يشبه المنع. وقال نشطاء اعلاميون ان طاهر امتنع عن