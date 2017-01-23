نقابة الصحفيين بحضرموت تتلقى بلاغا من الصحفي‘‘صبري بن مخاشن‘‘
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شبوه برس - خاص - المكلا
الاثنين 23 يناير 2017 05:22 مساءً
تلقت نقابة الصحفيين بحضرموت وشبوة والمهرة ،بلاغا ًمن عضو النقابة الزميل صبري سالمين بن مخاشن ، يفيد بتعرضه وأسرته للتهديد والترويع من قبل عدد من المسلحين ،والنقابة إذ تعرب عن تضامنها مع الزميل بن مخاشن واسرته فيما لحق بهم ،تناشد جهات الاختصاص بسرعة البت في ملابسات الحادث وحيثياته وأن تأخذ العدالة مجراها ،سيما وأن مثل هذه الافعال تؤثر على الصورة المثلى للوضع الأمني المستقر بحضرموت.
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