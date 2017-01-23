‘‘هيثم قاسم‘‘ بطل تحرير باب المندب والمخا يرفض الحديث لـ قناة الجزيرة القطرية (صور)

اثارت صور بثت على مواقع التواصل الاجتماعية وتم اجتزأها من تسجيل مرئي لقناة الجزيرة القطرية وتظهر وزير الدفاع الجنوبي السابق اللواء هيثم قاسم طاهر قائد معارك باب المندب وذباب والمخا وهو يشير بيده لمراسل القناة فيما يشبه المنع.

وقال نشطاء اعلاميون ان طاهر امتنع عن الحديث للقناة القطرية ولوح مانعا التقاط كاميرا القناة أي صور له, وهي القناة التي يطلق عليها كثير من الجنوبيون الـ "خنزيرة" لما تمارسه من كذب وتزييف للحقائق والإساءة لشعب الجنوب العربي وتنسب كل بطولات أبناء الجنوب في باب المندب والمخا لحركة الاخوان المسلمين في اليمن وتجرد الجنوبيون منها .

وبث قناة الجزيرة هذا التسجيل لكنه كان ضمن تقرير اخباري عن سير المعارك في منطقة المخا غرب باب المندب.

وترفض قيادات عسكرية عديدة تقود المعارك الحديث إلى قناة الجزيرة القطرية بسبب الاتهامات لها بإنها تابعة لجماعة الاخوان المسلمين .

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