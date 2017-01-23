عاجل : القوات المسلحة الجنوبية تسقط مدينة المخاء من أيدي الانقلابيين ( الصورة من الارشف) سقطت مدينة المخا بيد الجنوبيين من قوات الجيش والمقاومة الجنوبية بقيادة اللواء هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع الجنوبي السابق المحكوم عليه بالاعدام من نظام عفاش والاخوان المسلمين (الاصلاح) نهاية القرن العشرين . وقال أنباء عاجلة من أكثر من مصدر موثوق لـ

صحيفة تابعة لـلمخلوع صالح تعترف بهزيمة قوات الانقلاب في باب المندب في اعتراف ضمني عن مستوى الانكسارات الكبيرة التي لحقت بقوات صالح والحوثي، تحدثت تابعة لحزب صالح عن ما سمته بـ"انسحابات تكتيكية" لقوات الانقلاب في سواحل البحر الأحمر. وقالت صحيفة (اليمن اليوم) التابعة للمخلوع صالح، أن قوات الحرس الموالية للأخير نفذت تراجعاً تكتيكياً

تصريحات مستشار علي محسن الاحمر وتوكل كرمان النارية ضد الجنوب.. نشرت الكاتبة التونسية الشجاعة "ريهام زيدون" على صفحتها في الفيس بوك بعض مادار بينها وبين السفيرة اليمنية المتجولة توكل كرمان من حزب الاخوان المسلمين في اليمن (الاصلاح اليمني) التي قالت فيها ان الجنوبيين ﻻيحاربون الانقلابيين ولكنهم يحاربون الشماليين وانتقدت الكاتبة

خمسة كيلومترات تفصل الجيش والمقاومة الجنوبية عن مدينة ‘‘المخا‘‘ قرب باب المندب أعلن الجيش والمقاومة الجنوبية، يوم الأحد، أن قوات الجيش الوطني اقتربت من مدينة "المخا" الساحلية الاستراتيجية القريبة من الممر البحري الدولي باب المندب، بحوالي 5 كيلو مترات. وقال الجيش في بيان، إن "وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي واصلت