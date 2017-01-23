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عاجل : القوات المسلحة الجنوبية تسقط مدينة المخاء من أيدي الانقلابيين

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شبوه برس - خاص - باب المندب المخا
الاثنين 23 يناير 2017 02:02 مساءً

 

( الصورة من الارشف)

 

سقطت مدينة المخا بيد الجنوبيين من قوات الجيش والمقاومة الجنوبية بقيادة اللواء هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع الجنوبي السابق المحكوم عليه بالاعدام من نظام عفاش والاخوان المسلمين (الاصلاح) نهاية القرن العشرين .

وقال أنباء عاجلة من أكثر من مصدر موثوق لـ شبوه برس - ان القوات سيطرت على المدينة ويجري تمشيطها من بقايا جيوب المليشيات. وهذه السيطرة تمت باسناد ودعم من قبل قوات التحالف العربي وتغطية نارية من الجو والبحر .

 

كما قالت الأنباء أن الميناء تحت السيطرة كذلك

 

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