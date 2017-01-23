صحيفة تابعة لـلمخلوع صالح تعترف بهزيمة قوات الانقلاب في باب المندب

في اعتراف ضمني عن مستوى الانكسارات الكبيرة التي لحقت بقوات صالح والحوثي، تحدثت تابعة لحزب صالح عن ما سمته بـ"انسحابات تكتيكية" لقوات الانقلاب في سواحل البحر الأحمر.

وقالت صحيفة (اليمن اليوم) التابعة للمخلوع صالح، أن قوات الحرس الموالية للأخير نفذت تراجعاً تكتيكياً إلى "الجبال الأكثر تحصيناً لإبطال مفعول الغارات الجوية وصواريخ السفن الحربية في مياه البحر الأحمر".

وكان المتحدث الرسمي للمنطقة العسكرية ‏الرابعة، محمد النقيب، أعلن أن ‏وحدات الجيش الموالية للرئيس هادي باتت على مقربة من مدينة ‏المخا، بعد أن أصبحت على بعد خمسة كيلو‏مترات فقط من محيطها.

وخلفت الحملة العسكرية الواسعة التي اطلقتها قوات هادي مطلع الاسبوع لاستعادة مدن الساحل الغربي، عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات عسكرية بارزة من الجانبين.

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