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خمسة كيلومترات تفصل الجيش والمقاومة الجنوبية عن مدينة ‘‘المخا‘‘ قرب باب المندب

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شبوه برس - خاص - باب المندب المخا
الاثنين 23 يناير 2017 10:24 صباحاً

 

أعلن الجيش والمقاومة الجنوبية، يوم الأحد، أن قوات الجيش الوطني اقتربت من مدينة "المخا" الساحلية الاستراتيجية القريبة من الممر البحري الدولي باب المندب، بحوالي 5 كيلو مترات.

 

وقال الجيش في بيان، إن "وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي واصلت تقدمها إلى منطقة أبو رزيق وواحجة التي تبعد عن مدينة المخا حوالي 5 كيلو مترات".

 

ووفق البيان، أن هاتين المنطقتين تعدان واحدة من أهم مناطق "تهريب الأسلحة والبضائع لمسلحي الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في الساحل الغربي".

 

وأضاف نقلًا عن مصدر عسكري لم يسمه "الجيش واصل التقدم نحو مدينة المخا، وسط فرار العشرات من عناصر الحوثي/صالح وسقوط آخرين بين قتيل وجريح".

 

وتعد مدينة المخا التي تحتوي على ميناء استراتيجيا، والقريبة من باب المندب، من أهم المدن اليمنية الواقعة على الشريط الساحلي الغربي والواقعة تحت سيطرة الحوثيين وقوات المعزول صالح منذ حوالي عامين.

 

ومنذ 7 يناير الجاري، تشن القوات الحكومية والمقاومة الجنوبية، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الرمح الذهبي" مستهدفة مواقع الحوثيين والقوات الموالية لصالح، في محافظة تعز بإسناد جوي من مقاتلات "التحالف العربي".

 

وتهدف القوات من تلك العملية، إلى تحرير الشريط الساحلي الممتد من مضيق باب المندب إلى ميناء مدينة المخا، وقطع إمدادات الحوثيين من محافظة الحديدة إلى تعز.

 

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