عقد لقاء عاجل بين قيادتي شركة النفط ومصافي عدن

اكد مدير عام شركة النفط بعدن الاخ ناصر مانع سعيد بن حدور ان الحل المطلوب لانهاء ازمة المشتقات النفطية يتمثل بكسر حاجز احتكار عملية استيراد المشتقات النفطية عن طريق اعادة تفعيل دور ومهام وعمل لجنة المناقصات المشتركة مابين كل من شركتي النفط ومصافي عدن والتي كانت تعمل وفق اسس وضوابط ومعايير محدده والى وقت قريب .. مع الاسراع ايضاً في اعادة اصلاح وتأهيل ( الباور هاوس ) المولد الكهربائي الخاص بمصفاة عدن والتزام الدولة لاحقاً بعملية توفير النفط الخام لشركة مصافي عدن بهدف قيامها بتكريره ومن ثم اعادة تسويقه للسوق المحلية عن طريق شركة النفط ممثله بفرعها في عدن وذلك بحسب المهام والاختصاصات الواردة في قانون انشاء الشركتين .

واضاف ( بن حدور ) بالقول : " ولازالة اوجه الخلاف القائم مابين كل من شركتي النفط والمصافي وبشكل نهائي لابد كذلك من العمل على ايقاف بل وازالة مساكب الوقود ( منصات التعبئه ) الموجودة اليوم في قلب المصفاة كون وجودها مايزال وسيظل يشكل مصدر قلق وخطر لشركتي النفط والمصافي معاً " .

لافتاً بإن مصافي عدن هي القلب النابض لعدن والجنوب عموماً ولابد لها من استعادتها لدورها الريادي ومكانتها التاريخية في البلد كصرح اقتصادي هام ، مؤكداً من جانب اخر على وقوف كلً من قيادة وعمال وكافة موظفي شركة النفط مع اخوتهم وزملائهم في شركة مصافي عدن والذين قال بانهم لن يقبلوا بالضيم او إن يبنوا سعادتهم على حساب تعاسة اخوتهم وزملائهم في المصفاة ومهما كلف الامر ، مختتماً حديثه بالاشارة الى ان علاقة شركة النفط بالمصافي هي علاقة تكاملية وليست علاقة تنافسيه او تناحرية ، متمنياً في ذات الوقت بإن تسهم كافة الحلول والمقترحات الحكومية المطروحه حالياً من قبل الدولة والحكومة في تخليص كلتا الشركتين من الاعباء المالية الكبيرة الملقاة على كاهلهما وبالتالي الخروج من دوامة ومشكلة توفير مرتبات العاملين الى التفكير بتحسين مستوى معيشة العاملين انفسهم .

من جهته كان الاخ محمد البكري المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن قد اعرب عن عميق شكره وبالغ تقديره لقيادة وموظفي فرع شركة النفط بعدن على وقوفهم ومؤازرتهم لاخوتهم وزملاء عملهم في المصفاة ، مؤكداً بان المصفاة اليوم بحاجه للمزيد من التكاثف وتوطيد اواصر التعاون المشترك مابين الشركتين العريقتين مع تقدير موقف المصفاة في البحث عن كافة الوسائل الكفيلة بتمكينها من توفير مرتبات العاملين في ظل تمسكهم بحقهم في الحصول على مرتباتهم بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلد عموماً وعدن خصوصاً جراء الحرب الاخيرة التي كانت مخلفاتها واثارها وخيمه على الجميع ، مطالباً من جانب اخر كل من قيادة شركة النفط وموظفيها ببذل المزيد من الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر والخروج بحلول تُرضي الجميع وبما يعود بالنفع والفائدة على المصلحة العامة .

كما اوضح ( البكري ) بإن قرار ايقافه عمل لجنة المناقصات المشتركة قد جاء نتيجة لعدة اسباب منها عدم مقدرة شركة مصافي عدن على تحمل المزيد من الاعباء المالية والغرامات وخلافها في ظل عدم مقدرة الشركة اليوم حتى على توفير مرتبات العاملين في المصفاة .

جاء ذلك في سياق حديث ونقاش كل من قيادة شركتي النفط ومصافي عدن والذي ضم الطرفين صباح اليوم في اجتماع ودي ثم انعقادة بمصفاة عدن وذلك بحضور ومشاركة عدد من قيادة وكوادر ومدراء الادارات ونائبي مدير عام شركة النفط بعدن وقيادتي كل من نقابة شركة النفط ومصافي عدن .

يذكر بإن الاجتماع لم يخرج بنتائج نهائية .. ولذلك فقد تم الاتفاق على مواصلته في وقت لاحق بهدف التوصل لاتفاق نهائي مبرم في محاضر رسمية بين الشركتين حول عدد من القضايا الاخرى المحورية والهامه والتي جرى مناقشتها والتطرق اليها خلال الاجتماع اليوم .

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