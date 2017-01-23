بسم الوطن سهله ووديانه (والجيش ذي حارب على شانه)

منذ الاستقلال الوطني المجيد في العام 1967م تأسس جيش ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) على أُسس وطنية بغض النظر عن أي اخفاقات حصلت … لكن بُني جيش وطني كان شعاره يمثل صلابة وعراقة ووطنية هذا الجيش ومن مننا لا يتذكر شعار الجيش ( وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه )

نعم لقد كان جيش الشعب وحامي الحمى وفي كل حين كانت تتمركز اي وحدات للقوات المسلحة وفي أي مكان كانت حاميه للوطن والمواطن والطير والشجر والحجر… بعكس جيوش الاحتلال الشمالي التي بمجرد ان تتمركز في أي مكان سرعان ما توجه فوهات المدافع والدبابات والراجمات توجهها صوب بيوت المواطنين العُزل وتبلغهم ان أي اطلاق نار من اتجاه أي مكان او منزل فسيتم تدمير تلك المازل فورا على رؤوس ساكنيها ! وبطرق عنجهية ليس فيها من الوطنية ذرة !

هذه جيوشهم التي عرفناها حين احتلتنا منذ عام 1994م حين انقلبوا على الوحدة …لتمارس بعد هذا القتل والقصف والتدمير والتفجير لمنازل ابناء الجنوب دون رحمة او وازع ديني او اخلاقي ! هذه جيوشهم …

لكن انظروا اليوم الى( القوات المسلحة الجنوبية ) هذه القوات التي تخوض معارك الشرف والبطولة متحلية بروح واخلاق وشرف القوات المسلحة العسكري… فتحية للقوات المسلحة الجنوبية وتحية لافرادها وضباطها فردا فردا اينما كانوا على جبهات القتال والشرف واثقين انهم يمثلوا جيش الجنوب …

ذلك الجيش العظيم الذي يحمي الارض والعرض وحيثما حل او تواجد يزرع الامن والامان في قلوب النساء والاطفال والشيوخ ويجعل من ادواته وقواته العسكرية مناظر وطنية محببة لكل ما يراها او يقترب منها ليشعر بالامن والامان ويشعر انها قوات مسلحة لقهر الباطل اينما وجد وليس قوات لتدمير واخافت ورعب المواطن والمدنيين !

تحية اليكم يا ابطال ( القوات المسلحة الجنوبية) يامن تؤمنون بالحق وان شاركتم في معارك تحرير اشقائنا في الشمال ومهما قدمتم من التضحيات الجسام في سبيل انتصار المظلومين إلا انكم لا يمكن ان تقبلوا باحتلال شبرا واحدا من أراضي اشقائنا في الشمال ! ولا يمكن لكم كجيش جنوبي ان تقبلوا ظلم او طمس هوية اشقائنا في الشمال !

فلكم كل التقدير والدعوات بالانتصار للمظلومين … ونود ان نلفت انتباه بعض الابواق وبعض من لايحبوا ان يروا او يسمعوا شي اسمه جيش الجنوب ! نحب ان نقول لهم إننا عكسكم سوأ كنا مواطنين او قوات مسلحة ! فنحن نناضل لانتصار الحق والمظلومين منكم … وانتم تناضلون من أجل استدامت احتلالكم لنا وقهرنا وقتلنا وطمس هويتنا ( الجنوبية)

نحن في الجنوب لا يهمنا ان نُقتل من أجل الحرية والانعتاق من الظلم والاستعمار والاستبداد ! لكن انتم يهمكم قتلنا من أجل استمرار احتلالنا ونهب مقدراتنا كما عملتم طوال الفترة الماضية !

وفي نفس الوقت نقول لكل الشرفاء الاحرار من اخواننا في الشمال انصروا الحق كما يناصره اخوانكم الجنوبيين اليوم ويقدمون ارواحهم رخيصه ليس إلا من أجل تحريركم وخلاصكم من قوى النفوذ المستبدة ! وثقوا كل الثقة ان اخوانكم في ( القوات المسلحة الجنوبية) لم ولن يكونوا الا عونا وسندا لكم في مواجهة كل التحديات المستقبلية

حفظ الله ( القوات المسلحة الجنوبية) وحفظ الله الجنوب من مكر الماكرين

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