منذ
تصريحات مستشار علي محسن الاحمر وتوكل كرمان النارية ضد الجنوب..
  نشرت الكاتبة التونسية الشجاعة "ريهام زيدون" على صفحتها في الفيس بوك  بعض مادار بينها وبين السفيرة اليمنية المتجولة توكل كرمان من حزب الاخوان المسلمين في اليمن (الاصلاح اليمني) التي قالت فيها ان الجنوبيين ﻻيحاربون الانقلابيين ولكنهم يحاربون الشماليين وانتقدت الكاتبة
منذ 10 دقائق
خمسة كيلومترات تفصل الجيش والمقاومة الجنوبية عن مدينة ‘‘المخا‘‘ قرب باب المندب
  أعلن الجيش والمقاومة الجنوبية، يوم الأحد، أن قوات الجيش الوطني اقتربت من مدينة "المخا" الساحلية الاستراتيجية القريبة من الممر البحري الدولي باب المندب، بحوالي 5 كيلو مترات.   وقال الجيش في بيان، إن "وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي واصلت
منذ 12 دقيقه
ضرورة تحديد صلاحيات نائب الرئيس وفق الدستور
  اعطى دستور الجمهورية اليمنية المستفتي عليه من قبل الشعب في فبراير ٢٠٠١ في الفقرة  ( ب ) من المادة ١٠٦ لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين نائب الرئيس حيث قضت بآن “يكون لرئيس الجمهورية نائب يعينه الرئيس وتطبق بشأن النائب أحكام المواد ( ١٠٧ ؛١١٧ ، ١١٨ ، ١٢٨ ) من الدستور وجميع
منذ 40 دقيقه
عقد لقاء عاجل بين قيادتي شركة النفط ومصافي عدن
  اكد مدير عام شركة النفط بعدن الاخ ناصر مانع سعيد بن حدور ان الحل المطلوب لانهاء ازمة المشتقات النفطية يتمثل بكسر حاجز احتكار عملية استيراد المشتقات النفطية عن طريق اعادة تفعيل دور ومهام وعمل لجنة المناقصات المشتركة مابين كل من شركتي النفط ومصافي عدن والتي كانت تعمل وفق
منذ 44 دقيقه
مرتبات الحكومة: تدليل الشمال وإذلال الجنوب
  تصر الحكومة الشرعية على استعطاف الشارع الشمالي في التعهد المستمر بتسديد مرتبات الموظفين في الدوائر والمؤسسات الحكومية المحتلة، على الرغم من حديثها عن عراقيل ومعوقات تواجهها بسبب تعنت ورفض المليشيات الانقلابية المسيطرة على صنعاء، بتسليم قاعدة بيانات البنك اليمني
الرئيسية اخبار المحافظات سمو الشيخ محمد بن زايد يتكرم بعلاج المقاوم فضل الميسري ذي الساق الواحدة
اخبار المحافظات

سمو الشيخ محمد بن زايد يتكرم بعلاج المقاوم فضل الميسري ذي الساق الواحدة

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - عدن
الاثنين 23 يناير 2017 09:34 صباحاً

 

تكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بأمر بعلاج البطل فضل البهام الميسري (سلفر الجنوب) في دولة الإمارات وتركيب الطرف الصناعي اللائق به.

 

فضل الميسري مكث في الرياض العام الماضي عدة أشهر بغرض العلاج وزاره عدد من الوزراء والمسئولين في حكومة الشرعية لغرض إلتقاط الصور التذكارية معه ولم يهتموا بعلاجه .

 

البطل فضل الميسري خريج معهدالتدريب المهني المنصورةوحاصل علي شهادة دبلوم مهني قسم ميكانيكا سيارات ويعتبر من اوائل القسم لم توقفة اعاقتها عن التعليم والقتال حفظه الله وبارك فيه ،،

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة