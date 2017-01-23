سمو الشيخ محمد بن زايد يتكرم بعلاج المقاوم فضل الميسري ذي الساق الواحدة

تكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بأمر بعلاج البطل فضل البهام الميسري (سلفر الجنوب) في دولة الإمارات وتركيب الطرف الصناعي اللائق به.

فضل الميسري مكث في الرياض العام الماضي عدة أشهر بغرض العلاج وزاره عدد من الوزراء والمسئولين في حكومة الشرعية لغرض إلتقاط الصور التذكارية معه ولم يهتموا بعلاجه .

البطل فضل الميسري خريج معهدالتدريب المهني المنصورةوحاصل علي شهادة دبلوم مهني قسم ميكانيكا سيارات ويعتبر من اوائل القسم لم توقفة اعاقتها عن التعليم والقتال حفظه الله وبارك فيه ،،

اتبعنا على فيسبوك