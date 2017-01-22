الجيش والمقاومة الجنوبية على مشارف مدينة المخا اليمنية

أعلنت قوات الجيش، اليوم الأحد، أنها اقتربت من مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية القريبة من الممر البحري الدولي باب المندب، بحوالى 5 كيلومترات.

وقال الجيش في بيان صادر عنه، إن "وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، وطيران التحالف العربي واصلت تقدمها إلى منطقة أبو رزيق، الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة، التي تبعد عن مدينة المخا حوالى 5 كيلومترات".

ووفق البيان، تُعد أبو رزيق، واحدة من أهم مناطق "تهريب الأسلحة والبضائع لمسلّحي الحوثي، وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في الساحل الغربي".

وأضاف نقلًا عن مصدر عسكري لم يسمه "الجيش واصل التقدم نحو مدينة المخا، وسط فرار العشرات من عناصر الحوثي وصالح، وسقوط آخرين بين قتيل وجريح".

وتعد مدينة المخا التي تحتوي على ميناء استراتيجي، والقريبة من باب المندب، من أهم المدن اليمنية الواقعة على الشريط الساحلي الغربي والواقعة تحت سيطرة الحوثيين وقوات صالح منذ حوالي عامين.

ومنذ 7 يناير/كانون الثاني الجاري، تشن القوات الحكومية اليمنية، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الرمح الذهبي" مستهدفة مواقع الحوثيين والقوات الموالية لصالح، في محافظة تعز بإسناد جوي من مقاتلات "التحالف العربي".

وتهدف القوات من تلك العملية، إلى تحرير الشريط الساحلي الممتد من مضيق باب المندب إلى ميناء مدينة المخا، وقطع إمدادات الحوثيين من محافظة الحديدة (غرب) إلى تعز.

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