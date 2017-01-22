منذ
الجيش والمقاومة الجنوبية على مشارف مدينة المخا اليمنية
  أعلنت قوات الجيش، اليوم الأحد، أنها اقتربت من مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية القريبة من الممر البحري الدولي باب المندب، بحوالى 5 كيلومترات. وقال الجيش في بيان صادر عنه، إن "وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، وطيران التحالف العربي واصلت تقدمها إلى منطقة أبو رزيق،
منذ 5 دقائق
البيان الامارتية : حلبوب اليافعي.. كاسح ألغام الانقلابيين
  يقود رئيس شعبة نزع الألغام في عدن العقيد هيثم حلبوب اليافعي حرباً على جبهة أخرى لتفكيك الألغام التي يزرعها الانقلابيون في نقاط التماس، ويعتبر كاسح ألغام التمرد وكابوساً يلاحق الحوثي بفتحه أبواب التقدم لقوات الشرعية. ونجا العقيد بأعجوبة في معارك ذوباب، إلا أنه تعرض
منذ 8 دقائق
سياسي جنوبي : بقاء المسلحين في شوارع عدن بدعاوى المقاومة بات امر غير مقبول
  قال الأكاديمي والسياسي الجنوبي "حسين بن لقور بن عيدان" ان بقاء المسلحين في مدينة عدن وتجولهم فيها بدعاوى المقاومة بات امر غير مقبول ويجب ان يتوقف   وقال "بن عيدان" في منشور على حائطه الخاص : انه إذا كان من المفيد جدا ان يقف الانسان وهو فرد مع نفسه لتقييم أدائه في عمله و
منذ 9 دقائق
جبهة كرش تشهد اشتباكات عنيفة واصابة أحد المقاومين
  اندلعت الليلة الماضية مواجهات عنيفة في عدة محاور بجبهة كرش واستمرت تلك المواجهات حتى ساعات الصباح الأولى من فجر اليوم الجمعة. ففي المحور الغربي لبلدة كرش حاولت المليشيات الإجرامية الهجوم المباغت على مواقع المقاومة في التبة الحمراء وهو الأمر الذي قوبل باليقظة العالية
منذ 21 دقيقه
صحيفة سعودية : قوات الجيش اليمني والمقاومة باتت على مشارف ميناء المخا الإستراتيجي
  قالت مصادر ميدانية يمنية إن الجيش والمقاومة الشعبية سيطرا على أكثر من 90% من منطقة الساحل الغربي في اليمن، وأشارت المصادر إلى أن وحدات الجيش الوطني تتقدم باتجاه منطقة "أبو رزيق" على بعد خمسة كيلو مترات من ميناء المخا الإستراتيجي الذي تستخدمه مليشيا الحوثي وقوات المخلوع
الرئيسية اخبار المحافظات الجيش والمقاومة الجنوبية على مشارف مدينة المخا اليمنية
اخبار المحافظات

الجيش والمقاومة الجنوبية على مشارف مدينة المخا اليمنية

المزيد
كاريكاتير
شبوه برس - خاص - باب المندب المخا
الأحد 22 يناير 2017 04:54 مساءً

 

أعلنت قوات الجيش، اليوم الأحد، أنها اقتربت من مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية القريبة من الممر البحري الدولي باب المندب، بحوالى 5 كيلومترات.

وقال الجيش في بيان صادر عنه، إن "وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، وطيران التحالف العربي واصلت تقدمها إلى منطقة أبو رزيق، الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة، التي تبعد عن مدينة المخا حوالى 5 كيلومترات".

ووفق البيان، تُعد أبو رزيق، واحدة من أهم مناطق "تهريب الأسلحة والبضائع لمسلّحي الحوثي، وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في الساحل الغربي".

وأضاف نقلًا عن مصدر عسكري لم يسمه "الجيش واصل التقدم نحو مدينة المخا، وسط فرار العشرات من عناصر الحوثي وصالح، وسقوط آخرين بين قتيل وجريح".

وتعد مدينة المخا التي تحتوي على ميناء استراتيجي، والقريبة من باب المندب، من أهم المدن اليمنية الواقعة على الشريط الساحلي الغربي والواقعة تحت سيطرة الحوثيين وقوات صالح منذ حوالي عامين.

ومنذ 7 يناير/كانون الثاني الجاري، تشن القوات الحكومية اليمنية، عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الرمح الذهبي" مستهدفة مواقع الحوثيين والقوات الموالية لصالح، في محافظة تعز بإسناد جوي من مقاتلات "التحالف العربي".

وتهدف القوات من تلك العملية، إلى تحرير الشريط الساحلي الممتد من مضيق باب المندب إلى ميناء مدينة المخا، وقطع إمدادات الحوثيين من محافظة الحديدة (غرب) إلى تعز.

 

اتبعنا على فيسبوك

حفظ طباعة