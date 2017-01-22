سياسي جنوبي : بقاء المسلحين في شوارع عدن بدعاوى المقاومة بات امر غير مقبول

قال الأكاديمي والسياسي الجنوبي "حسين بن لقور بن عيدان" ان بقاء المسلحين في مدينة عدن وتجولهم فيها بدعاوى المقاومة بات امر غير مقبول ويجب ان يتوقف

وقال "بن عيدان" في منشور على حائطه الخاص : انه إذا كان من المفيد جدا ان يقف الانسان وهو فرد مع نفسه لتقييم أدائه في عمله و أسرته وفي الحياة كاملة للمراجعة فكيف و الأمر يخص المجتمع هنا تصبح المراجعة ليست مفيدة فقط بل ضرورة ويجب ان تتم.

واضاف بالقول :" أي كتائب او مجموعات المقاومة التي أدت ما عليها في الحرب وقدمت الغالي والرخيص في سبيل الدفاع عن الأهل و الأرض في عدن كانت مضرب الأمثال في الشجاعة والبذل وما قدمته دين أخلاقي ومعنوي لها.لكن ان تظل هذه المقاومة بعد سنة ونصف على تحرير عدن تتجول بأسلحتها وسط المدينة و تستخدم هذه القوة لأجل أشخاص وللاسف تتحول شيئا فشيئا الى مليشيات أمر يسيء لكل ما قدمته من تضحيات وخيانة لدماء الشهداء الذين ماتوا ولم يكونوا يطمحون ان يصبحوا امراء حرب بل مقاتلين لاجل وطن.

لابد من ان تتم مراجعة ما يتم طالما بقي في الحبل لفة وقبل فوات الأوان.

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